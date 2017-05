2017-05-25 05:05:16.0

Highlight in Berlin Kirchentag: Obama und Merkel diskutieren über Demokratie

Zum 500. Jahrestag von Martin Luthers Thesen treffen sich in der deutschen Hauptstadt Zehntausende Protestanten. Heute tritt ein besonderer Gast auf die Kirchentags-Bühne in Berlin - Barack Obama.

Mit dem Auftritt von Ex-US-Präsident Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel feiert der Evangelische Kirchentag in Berlin einen besonderen Höhepunkt.

Vor dem Brandenburger Tor sprechen die Politiker heute Vormittag über das Thema «Engagiert Demokratie gestalten. Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen». Bei einem weiteren Kirchentags-Vortrag dürfte es brisant werden: Der Berliner Landesbischof Markus Dröge will mit Anette Schultner vom Bundesverband Christen in der AfD auf dem Kirchentag diskutieren.

ANZEIGE

Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au wehrte Kritik kirchlicher Initiativen an der Einladung einer AfD-Vertreterin zu dem Treffen ab. Bei dem Gespräch gehe es um die Frage, wie es möglich sei, als Christ dieser Partei anzugehören, sagte Aus der Au. «Es ist besser, einmal zuviel mit den Leuten zu reden, als nur ständig über sie.»

Berlin ist seit Mittwoch Gastgeber des 36. Evangelischen Kirchentags. Mit drei Gottesdiensten vor dem Reichstag, dem Brandenburger Tor und auf dem Gendarmenmarkt feierten gestern Tausende Menschen den Beginn des Treffens.

Im Jahr des Reformationsjubiläums wolle der Kirchentag in einer Welt des rasanten Umbruchs und wachsender Unsicherheit Gläubigen Halt geben, sagte Aus der Au. Unter dem Motto «Du siehst mich» stehen beim Kirchentag rund 2500 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Gottesdienste, Diskussionsrunden mit Politikern, Vorträge, Konzerte und Ausstellungen. Erwartet werden rund 140.000 Dauerteilnehmer sowie zusätzlich Tausende Tagesbesucher. Am Sonntag soll der Kirchentag in der Lutherstadt Wittenberg zu Ende gehen.

Angesichts der Terrorgefahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft: Bei großen Veranstaltungen des Kirchentags gibt es erstmals in größerem Stil Taschenkontrollen. Zudem fährt die Polizei mobile Barrieren auf, damit Fahrzeuge nicht in die Menge rasen können.

Infos zu den Verkehrs- und Sicherheitsplanungen

Übersicht Preise

Programmdatenbank

Programm Kirchentage auf dem Weg

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Kirchentag über Finanzen

Berliner Senat über Finanzierung des Kirchentags

Tourplan Europäischer Stationenweg

Infos zur Weltausstellung in Wittenberg

Broschüre Reformationssommer 2017

Evangelische Kirche zur Luther-Kritik

Beitrag von Heinrich Bedford-Strohm in der "F.A.Z."

Ausstellung Luther und die Avantgarde

Twitterliste Kirchentag

Deutscher Evangelischer Kirchentag Den Deutschen Evangelischen Kirchentag gibt es in der Regel alle zwei Jahre in einer anderen Stadt mit 100.000 oder mehr protestantischen Christen. Bei dem Treffen versichern sie sich bei Gottesdiensten oder Bibelarbeiten ihres Glaubens, diskutieren über kirchliche, soziale und politische Fragen und - nicht zuletzt - feiern gemeinsam. Die Großveranstaltung dient vor allem als Forum für kirchliche Laien. Gegründet wurde der Kirchentag 1949. Bis zum Bau der Mauer 1961 hatten die Protestantentreffen eine wichtige Funktion als gesamtdeutsche Klammer. Danach entstand neben dem Deutschen Evangelischen Kirchentag der Evangelische Kirchentag in der DDR. 1991 vereinigten sich die Kirchentagsbewegungen wieder. Pendant zum Kirchentag auf katholischer Seite ist der Katholikentag.

Infos zu den Verkehrs- und Sicherheitsplanungen

Übersicht Preise

Programmdatenbank

Programm Kirchentage auf dem Weg

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Kirchentag über Finanzen

Berliner Senat über Finanzierung des Kirchentags

Tourplan Europäischer Stationenweg

Infos zur Weltausstellung in Wittenberg

Broschüre Reformationssommer 2017

Evangelische Kirche zur Luther-Kritik

Beitrag von Heinrich Bedford-Strohm in der "F.A.Z."

Ausstellung Luther und die Avantgarde

Twitterliste Kirchentag

Deutscher Evangelischer Kirchentag Den Deutschen Evangelischen Kirchentag gibt es in der Regel alle zwei Jahre in einer anderen Stadt mit 100.000 oder mehr protestantischen Christen. Bei dem Treffen versichern sie sich bei Gottesdiensten oder Bibelarbeiten ihres Glaubens, diskutieren über kirchliche, soziale und politische Fragen und - nicht zuletzt - feiern gemeinsam. Die Großveranstaltung dient vor allem als Forum für kirchliche Laien. Gegründet wurde der Kirchentag 1949. Bis zum Bau der Mauer 1961 hatten die Protestantentreffen eine wichtige Funktion als gesamtdeutsche Klammer. Danach entstand neben dem Deutschen Evangelischen Kirchentag der Evangelische Kirchentag in der DDR. 1991 vereinigten sich die Kirchentagsbewegungen wieder. Pendant zum Kirchentag auf katholischer Seite ist der Katholikentag.

Infos zu den Verkehrs- und Sicherheitsplanungen

Übersicht Preise

Programmdatenbank

Programm Kirchentage auf dem Weg

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Kirchentag über Finanzen

Berliner Senat über Finanzierung des Kirchentags

Tourplan Europäischer Stationenweg

Infos zur Weltausstellung in Wittenberg

Broschüre Reformationssommer 2017

Evangelische Kirche zur Luther-Kritik

Beitrag von Heinrich Bedford-Strohm in der "F.A.Z."

Ausstellung Luther und die Avantgarde

Twitterliste Kirchentag