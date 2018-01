2018-01-02 17:27:00.0

«Nichts als Lügen und Betrug» Krisensitzung in Islamabad nach Trumps Anti-Pakistan-Tweet

Donald Trump beschimpft Pakistan in einem wütenden Tweet als Taliban-Unterstützer, die Führung in Islamabad reagiert mit einer Krisensitzung. In einer Weltregion, die ein Pulverfass ist, zählt auch Vertrauen - und das ist jetzt schwer beschädigt.

Damit war nach dem Trump-Tweet zu rechnen: Unterstützer einer religiösen Gruppierung verbrennen in Karachi (Pakistan) eine US-Flagge. Foto: Fareed Khan (dpa)