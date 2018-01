2018-01-15 04:33:00.0

Wahljahr in Bayern Landtags-CSU in Klausur: Söder will Fahrplan aufstellen

Wo sieht Markus Söder die CSU im Landtagswahljahr? Antworten auf die Fragen nach den künftigen Schwerpunkten soll die Fraktionsklausur im Kloster Banz bringen.

Mit Spannung wird bei der CSU-Klausur erwartet, welchen inhaltlichen Aufschlag der designierte Ministerpräsident Markus Söder für das Landtagswahljahr macht. Foto: Daniel Karmann (dpa)