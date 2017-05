2017-05-07 14:00:00.0

Landtagswahl 2017 Live-Blog: Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Lange sah es nach einem Sieg für die "Küstenkoalition" unter SPD-Ministerpräsident Torsten Albig aus, doch nun wird ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Schleswig-Holstein muss die SPD nach aktuellen Umfragen um ihre sogenannte Küstenkoalition fürchten. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reiste zum Wahlkampfabschluss im Zug von Kiel nach Lübeck.

In Schleswig-Holstein regieren SPD, Grüne und SSW seit 2012. Die drei Parteien wollen ihre Koalition nach der Landtagswahl am 7. Mai fortsetzen. Umfragen sehen jedoch keine Mehrheit mehr für dieses Bündnis. In der Wählergunst liegt Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) vor seinem relativ wenig bekannten CDU-Herausforderer Daniel Günther, der zuletzt jedoch aufholen konnte. Den Ausschlag geben könnte die FDP. Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki zeigt sich sowohl für ein Jamaika-Bündnis mit CDU und Grünen als auch für eine Ampel-Koalition mit der SPD und Grünen offen.

Alles Wichtige zur Wahl:

DIE FAKTEN: Rund 2,25 Millionen Wahlberechtigte sind in dem nördlichsten Bundesland zur Stimmabgabe aufgerufen. Erstmals dürfen Jugendliche bereits ab 16 Jahre wählen, die deutsche Staatsangehörigkeit ist Voraussetzung. Insgesamt 13 Parteien und Vereinigungen schicken ihre Kandidaten ins Rennen. In den Wahllokalen der rund 2600 Wahlbezirke sind mehr als 20.000 Helfer im Einsatz. Bei der Wahl 2012 war die Beteiligung mit 60,2 Prozent so niedrig wie nie zuvor bei einer Landtagswahl im Norden.

DAS WAHLRECHT: Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Die Erststimme für einen Direktkandidaten, die Zweitstimme für eine Partei. Es gilt eine Fünf-Prozent-Hürde, von der nur der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) als Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein ausgenommen ist.

DIE AUSGANGSLAGE: Bislang sind sechs Parteien im Parlament. Stärkste Kraft wurde am 6. Mai 2012 mit 30,8 Prozent der Stimmen die CDU (22 Sitze), gefolgt von der SPD mit 30,4 Prozent (22). Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit 13,2 Prozent (10). Die FDP und die Piraten kamen jeweils auf 8,2 Prozent (je 6). Der SSW erreichte 4,6 Prozent (3 Sitze). Die Linke verfehlte mit 2,3 Prozent den Wiedereinzug ins Landesparlament deutlich.

DAS PERSONAL: Spitzenkandidat der SPD ist Ministerpräsident Torsten Albig (53). Die Koalition von SPD, Grünen und SSW löste 2012 die CDU/FDP-Landesregierung ab. Herausforderer ist CDU-Landeschef Daniel Günther (43). Die Grünen gehen mit Finanzministerin Monika Heinold (58) ins Rennen um die Wählergunst. Die FDP setzt auf ihren populären Fraktionschef Wolfgang Kubicki (65). Frontmann der Piraten ist Fraktionschef Patrick Breyer. Für die AfD tritt der Landesvorsitzende Jörg Nobis an, für die Linke die Soziologin Marianne Kolter.

DER WAHLKAMPF: Die Bildungspolitik, der Windkraftausbau, das Thema innere Sicherheit und die Verkehrspolitik stehen im Fokus. Kontrovers diskutiert wird der Eltern gewährte Kita-Zuschuss von 100 Euro für Kinder unter drei Jahren. Die CDU möchte ihn abschaffen und dafür die Kitas stärker fördern. Im Schulbereich fordert die CDU die allgemeine Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9). Die SPD setzt dagegen weiterhin auf G8 an Gymnasien und G9 an Gemeinschaftsschulen. Fast alle Parteien wollen - unterschiedlich stark - mehr Polizisten einstellen und den Reparaturstau der vielen maroden Straßen in Angriff nehmen. Gestritten wird über eine angemessene Bürger-Mitsprache, wo Windkraftanlagen gebaut werden dürfen.

Das Land im Norden hat bereits Erfahrung mit einem Sechs-Parteien-Parlament. Das liegt vor allem an einer Sonderregelung für die dänische Minderheit. Die Spitzenkandidaten der führenden Parteien in Schleswig-Holstein im Überblick:



TORSTEN ALBIG (SPD) : Seit 2012 regiert der Mann mit dem markanten Glatzkopf nahezu geräuschlos eine Dreierkoalition. Nach Turbulenzen und personellen Wechseln im Kabinett sieht der 53-Jährige der Wahl zuversichtlich entgegen. Er will das Bündnis mit Grünen und SSW, der Partei der dänischen Minderheit, fortsetzen. Bundespolitische Ambitionen hegt der Jurist nach eigenem Bekunden nicht. Dabei kennt er als ehemaliger Sprecher des früheren Bundesfinanzministers Peer Steinbrück die Berliner Bühne. Heute reicht es ihm, hin und wieder mit Vorstößen wie einem "Schlagloch-Soli" für Überraschung zu sorgen.



DANIEL GÜNTHER (CDU) : Der 43-Jährige ist als Fraktionschef, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat neuer starker Mann seiner Partei. Mit der Übernahme des Fraktionsvorsitzes im Oktober 2014 versuchte Günther sofort, sich als Oppositionsführer zu profilieren. Forsch und angriffsmutig attackiert er die Koalition, verrennt sich dabei aber gelegentlich. Forderungen wie nach Schweinefleisch in Kantinen und einer Residenzpflicht für Minister bringen Günther Populismus-Vorwürfe ein, aber wohl auch manche Wählerstimme.



MONIKA HEINOLD (Grüne) : Die Finanzministerin ist neben Umweltminister Robert Habeck die Schlüsselfigur ihrer Partei. Die 58-Jährige gilt als ehrgeizig, durchsetzungsstark, unprätentiös und hat eine gute Portion Überzeugungskraft. Im Ministerium stellt Heinold Kompetenz über alles: Ihr Chefhaushälter ist ein CDU-Mann. Als Finanzexpertin ist Heinold auch beim politischen Gegner anerkannt. CDU und FDP werfen ihr aber vor, sie habe angesichts der Steuereinnahmen in Rekordhöhe den Konsolidierungskurs aufgeweicht und investiere zu wenig.



WOLFGANG KUBICKI (FDP) : Der Bundesvize der Liberalen war zeitweise laut Umfragen der beliebteste Politiker im Bundesland. Er favorisiert ein "Jamaika"-Bündnis mit CDU und Grünen, aber auch eine "Ampel" mit SPD und Grünen wäre ein Option. Sollte die FDP im Herbst den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen, will Kubicki (65) den Landtag verlassen und als Bundestagsabgeordneter nach Berlin wechseln. Dem Rechtsanwalt attestieren Freunde wie Gegner Schlagfertigkeit und Eloquenz. Auch deshalb ist Kubicki häufig zu Gast in Talkshows.



LARS HARMS (SSW) : Nach der Landtagswahl könnte die Stunde des großen Friesen schlagen. Ihm winkt bei einer Fortsetzung der Küstenkoalition mit SPD und Grünen ein Ministeramt, denn die langjährige SSW-Spitzenpolitikerin und bisherige Justizministerin Anke Spoorendonk tritt nicht wieder an. Ob Harms (52) im Fall des Falles tatsächlich Minister wird, ist aber offen. Er sieht die Rolle seiner skandinavisch geprägten Partei als Kompromisspartner.



JÖRG NOBIS (AfD): Der lange Zeit zerstrittene AfD-Landesverband will mit seinem Spitzenkandidaten Jörg Nobis (41) den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Beobachter sehen ihn nicht am äußersten rechten Rand. Nobis tritt auf Parteitagen der Rechtspopulisten betont seriös auf - oft im blauen Anzug und mit Krawatte. Er betrachtet sich nicht als begabten Redner, sondern als Mann der Zahlen. So listet er im Wahlkampf gern auf, wie hoch die Ausgaben für Flüchtlinge im Vergleich zu Mitteln für die Polizei sind. Sollte die AfD es in den Landtag schaffen, will sich Nobis der Finanzpolitik widmen.

DIE UMFRAGEN: Kurz vor der Wahl sehen Meinungsforscher keine Mehrheit mehr für die amtierende Regierungskoalition. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF kommt die CDU auf 32 Prozent, die SPD auf 29 Prozent. Die Grünen liegen bei 12, die FDP bei 11 und die AfD bei 6 Prozent. Die Linke würde mit 4,5 Prozent erneut den Einzug in den Landtag verpassen, die Piratenpartei rausfliegen. Auch die Meinungsforschungsinstitute Infratest dimap und Insa gingen zuletzt von einem CDU-Sieg aus.

DIE OPTIONEN: Eine Fortsetzung der Koalition von SPD, Grünen und SSW wäre nach den jüngsten Umfragen nicht möglich. Sie kämen zusammen nur auf 44 Prozent - alle anderen voraussichtlich im Parlament vertretenden Parteien werden demnach 49 Prozent erreichen. Die CDU hofft auf ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Die Liberalen wiederum wären sowohl für Jamaika als auch für eine Ampel mit SPD und Grünen zu haben. Eine Koalition unter Miteinbeziehung der Linken - vorausgesetzt sie kämen ins Parlament - hat Albig nicht ausgeschlossen. Als unwahrscheinlich gilt eine Große Koalition: CDU und SPD wollen ein solches Bündnis nicht, rechnerisch dürften andere Konstellationen möglich sein. Mit der rechtspopulistischen AfD, sollte sie es ins Parlament schaffen, will keine Partei kooperieren. dpa/AZ