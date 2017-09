2017-09-26 17:48:36.0

Élyséevertrag Macron schlägt Berlin einen erneuerten Élyséevertrag vor

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Deutschland eine enge Partnerschaft vorgeschlagen. Dazu könnte es einen neuen Élyséevertrag zum 55. Jahrestag geben.

Am 22. Januar 2018 könnte es einen neuen Élyséevertrag geben, sagte Macron am Dienstag in Paris bei einer europapolitischen Grundsatzrede. "Wir werden über alles reden", kündigte der Staatschef an. Er brachte dazu auf längere Sicht gemeinsame Regeln für Unternehmen ins Spiel. Der Élyséevertrag war am 22. Januar 1963 von dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle geschlossen worden. Er begründet die deutsch-französische Freundschaft. dpa