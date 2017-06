2017-06-02 08:02:43.0

Klimaabkommen #MakeOurPlanetGreatAgain: Macrons Videobotschaft an Trump

Frankreichs Präsident Macron hat auf Facebook eine Videobotschaft zu Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen gestellt. Vor allem das Hashtag sorgte für Aufsehen.

Nur wenige Stunden nach Donald Trumps Entscheidung, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, hat Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron auf Facebook für Aufsehen gesorgt. Um 1 Uhr in der Nacht richtete er eine Videobotschaft an seine Anhänger. Der Post wurde bereits am frühen Freitagmorgen über 40.000 Mal in dem sozialen Netzwerk geteilt.

Weniger der Inhalt als das Hashtag, das dem Video beigefügt war, sorgte für Aufsehen. #MakeOurPlanetGreatAgain schrieb Macron unter das Video (übersetzt: Macht unseren Planeten wieder groß/großartig). Damit bediente er sich Donald Trumps Wahlkampf-Slogan #MakeAmerikaGreatAgain (übersetzt: Macht Amerika wieder groß/großartig) und wandelte ihn um. Knapp zwei Millionen Menschen haben das Video in der Nacht auf Freitag bereits gesehen. (#http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Europaeische-Absage-an-Trump-Es-wird-nicht-neu-verhandelt-id40331127.html#)

#MakeOurPlanetGreatAgain #MakeOurPlanetGreatAgain Posted by Emmanuel Macron on Donnerstag, 1. Juni 2017

Macron: "Trump begeht schrecklichen Fehler"

"Klimawandel ist einer der größten Herausforderungen aller Zeiten", beginnt er seine Ansprache. Wenn man nicht handle, schaffe man für die Kinder diese Welt eine schlechte Zukunft. Er respektiere die Entscheidung - fügt aber hinzu, dass er sie für einen "schrecklichen Fehler" halte, für die USA und für den Planeten gleichermaßen. Das habe er Donald Trump auch persönlich gesagt.

Danach lud er Amerika ein, zusammen mit Frankreich an konkreten Lösungen für den Klimawandel zu arbeiten. "Frankreich wird den Kampf nicht aufgeben." Und beendet seine Ansprache: "Wir tragen alle die selbe Verantwortung, macht unseren Planeten wieder großartig."

Vor allem von seinen französischen Wählern bekam Macron viel Zuspruch. "Sehr stolz auf Sie, Mr. Präsident" schrieb ein Mann, eine Frau bemerkte, dass sich Macron immer mehr in sein Präsidenten-Amt einfüge.

Emmanuel Macron ist seit Mitte Mai französischer Staatspräsident. Er hatte sich gegen die rechtskonservative Kandidatin Marine le Pen in der Stichwahl durchgesetzt. Macron gilt als sozial- und wirtschaftslieberal. AZ