2017-01-23 08:02:48.0

Großbritannien Managerin erhält Morddrohungen nach Brexit-Klage

Die britische Investmentmanagerin Gina Miller erhält seit Monaten Morddrohungen, weil sie gegen den Brexit klagt.

Für die Befürworter der Europäischen Union ist sie zu einer Hoffnungsfigur geworden - für die Brexit-Befürworter ist sie hingegen die »Schwarze Witwe», die den Willen des Volkes missachtet: Die Investmentfonds-Managerin Gina Miller gehört zu den Klägern, die am Dienstag vor Großbritanniens Oberstem Gerichtshof erwirken wollen, dass das Parlament einem Antrag auf Austritt aus der EU zustimmen muss.

Miller hatte ihre Klage schon kurz nach dem Brexit-Votum ihrer Landsleute vom 23. Juni eingereicht. Seitdem ist sie Schmähungen und Morddrohungen ausgesetzt, das Leben der dreifachen Mutter wurde völlig auf den Kopf gestellt.

ANZEIGE

Entscheidung über Brexit-Klage fällt am Dienstag

Am Dienstag fällt der Oberste Gerichtshof die abschließende Entscheidung, der High Court in London hatte den Klägern Anfang November bereits Recht gegeben. Die Chefin eines Investmentfonds rechnet aber nicht damit, dass sie danach unmittelbar wieder ihre Ruhe hat. »Ich denke, die nächste Woche wird schrecklich», sagt sie.

Mit Kritik an ihrem Vorgehen hatte Miller gerechnet, aber nicht mit dieser Feindseligkeit. »Ich habe nicht erwartet, dass ich mein ganzes Privatleben ändern muss», sagt die elegante Geschäftsfrau, für die ihr privater Club in London zum Rückzugsort geworden ist. Wegen der Morddrohungen hat sie mittlerweile Leibwächter, sie nutzt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr und an den Wochenenden bleibt sie mit ihrer Familie zu Hause.

Bei den Beleidigungen und Drohungen spielt oft Millers dunkle Hautfarbe eine Rolle. »Ich wurde sogar als Primatin bezeichnet», berichtet die 51-Jährige, die im damaligen Britisch-Guyana zur Welt kam. Auch als »Sklavin», die in der Küche bleiben solle, sei sie geschmäht worden. Ihr wurde mit Vergewaltigung und Mord gedroht, und es wurde angezweifelt, ob sie überhaupt Britin sei.

Fassungslos über Ausmaß an Rassismus und Aggressivität

»Ich denke, wenn ich ein weißer Mann wäre, wäre es leichter», sagt Miller. Sie ist fassungslos über dieses Ausmaß an Rassismus und Aggressivität. »Aber der Brexit hat dunkle Mächte freigesetzt», sagt sie. »Das Inakzeptable ist akzeptabel geworden.»

Nicht nur sie leidet darunter. Auf der Suche nach kompromittierenden Informationen spürten Boulevardzeitungen Millers Ex-Mann im südostafrikanischen Malawi auf. Millers dritter Ehemann, der wohlhabende Geschäftsmann Alan Miller, macht sich erhebliche Sorgen, ihre Assistentin hat regelrecht Angst.

Miller macht sich vor allem auch Sorgen über die Zukunft ihres Landes und des Finanzplatzes London, wenn Großbritannien nicht mehr Mitglied in der EU ist. Aber sie betont, dass sie die Entscheidung der Briten vom Juni akzeptiert: »Wir haben die Abstimmung verloren. Wir können das nicht rückgängig machen.»

Ihr gehe es nun aber darum zu verhindern, dass die britische Regierung in einer so wichtigen Angelegenheit allein entscheidet und eigenmächtig den EU-Austritt beantragt. Wenn der Oberste Gerichtshof dies nicht unterbinde, würde ihr Land um »400 Jahre» zurückgeworfen, warnt Miller. Es würde ein Präzedenzfall geschaffen, künftig könne dann jeder Premierminister »mit vier oder fünf Ministern in einem geschlossenem Raum entscheiden».

Miller wuchs in einer politisch aktiven Familie auf. Ihr Vater Doodnaught Singh, Generalstaatsanwaltschaft in Guyana, startete eine Kampagne für transparentere Investments. »Zuhause redeten wir die ganze Zeit über soziale Gerechtigkeit», erinnert sich Miller. Sie wählte nicht zufällig Jura als Studienfach und verdiente nebenher mit Modeln ihren Unterhalt.

Nach der Finanzkrise 2008 begann Miller eine Kampagne für ethischere Regeln in der Finanzbranche. Noch aus diesen Zeiten stammt ihr rassistischer Schmähtitel »Schwarze Witwe», den ihre Gegner heute noch verwenden.

Für ihr Engagement erhält Miller aber auch Zuspruch, der sie wieder aufbaut. So habe ein zehnjähriger Junge für sie ein eigenes Superhelden-Logo mit der Aufschrift »Go Gina!» gebastelt, erzählt sie. Das steht nun in ihrem Büro. »Es gibt mir Kraft.»

Mehr zum Thema Brexit

May will mit Trump über Handelsvertrag sprechen

Gegenwind für Mays Brexit-Kurs in Davos

Mays Brexit-Rede ruft trotzige Reaktionen hervor

Diese Folgen könnte der Brexit für Bayern haben