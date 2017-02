2017-02-14 14:25:29.0

Anschlag in Istanbul Mann im Zusammenhang mit Anschlag auf Nachtclub verhaftet

Bei dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub an Silvester starben 39 Menschen, darunter zwei Männer aus dem Kreis Landsberg. Nun ist ein mutmaßlicher Hintermann gefasst worden.

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Anschlag auf den Istanbuler Club Reina in der Silvesternacht ist Haftbefehl gegen einen französischen Staatsbürger erlassen worden. Der Mann mit türkischen Wurzeln sei schon vor zwei Tagen in Istanbul gefasst worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Dienstag. Unter anderem sei der Mietvertrag des mutmaßlichen Angreifers Adbulkadir Mascharipow bei ihm gefunden worden.

Bei dem Anschlag waren 39 Menschen getötet worden, darunter zwei Männer aus dem Landkreis Landsberg am Lech (Lesen Sie dazu auch: Terroropfer aus der Region: Gemeinsam trauern um Mesut und Koray). Mesut G. und Koray K. hatten in der Silvesternacht den Club Reina besucht. Kurz bevor sie aufbrachen, veröffentlichten sie noch ein Bild auf Facebook. Nach dem Bekanntwerden ihres Todes wurde es hundertfach kommentiert.

Der Hauptverdächtige hat die Tat gestanden

Die türkische Polizei hatte den Hauptverdächtigen Mascharipow mehr als zweieinhalb Wochen nach dem Anschlag gefasst. Er gestand die Tat und gab an, im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt zu haben, die auch den Anschlag für sich reklamierte. Inzwischen sitzen Mascharipow, seine Frau und nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mehr als 30 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Reina-Angriff in Untersuchungshaft.

Die türkische Führung macht den IS für zahlreiche Anschläge im Land verantwortlich, unter anderem für einen auf den Istanbuler Atatürk-Flughafen im Juni vergangenen Jahres. Damals sprengten sich drei Selbstmordattentäter in die Luft und rissen 45 Menschen mit in den Tod.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hat die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Atatürk-Anschlag inzwischen die Anklageschrift gegen 45 Verdächtige vorbereitet, von denen 41 in Untersuchungshaft sitzen. Ein Gericht muss die Anklage noch annehmen. dpa/AZ

