2018-02-10 07:49:25.0

Pressestimmen "Martin Schulz kann es nicht"

Vom Hoffnungsträger zum Gescheiterten - so rasant wie Martin Schulz ist wohl noch nie ein deutscher Spitzenpolitiker abgestürzt. Die Pressestimmen.

"Martin Schulz, vor einem Jahr noch wie ein Messias gefeiert, machte nach der bösen Schlappe bei der Bundestagswahl im vergangenen September falsch, was falsch zu machen war. Trotzig und kategorisch lehnte er jede Fortsetzung der großen Koalition ab und er versicherte, er werde nie in ein Kabinett Merkel eintreten. Martin Schulz wird nicht mehr dabei sein, wenn die SPD versucht, sich selbst wiederzufinden. Seine Partei und er - das war, wie es ein Genosse in Hessen nun treffend nannte, "die Geschichte eines einjährigen Missverständnisses." Süddeutsche Zeitung

"Neun Sätze, verschickt per Mail um 14.14 Uhr am Freitag – so schnöde geht die Karriere eines Mannes zu Ende, den die deutsche Sozialdemokratie vor nicht so langer Zeit als einen ihrer größten Hoffnungsträger feierte. Martin Schulz tritt ab von der großen politischen Bühne. Er, der zunächst „Gottkanzler“ und 100-Prozent-Vorsitzender war, dann gescheiterter Wahlkämpfer und zuletzt nur noch ein Hindernis auf dem Weg in die große Koalition." Tagesspiegel (Berlin)

ANZEIGE

"Selten hat es in der bundesdeutschen Politik solch dramatische Abstürze gegeben wie den des Martin Schulz. Die SPD empfing ihn wie einen Messias, dann häuften sich die strategischen Fehler." tagesschau.de

"Martin Schulz, der glücklose Noch-SPD-Chef wäre für das Außenamt sicherlich auch geeignet gewesen. Aus vielerlei Gründen ist sein Rückzug trotzdem richtig. Es war einfach niemandem vermittelbar, warum jemand, der erst beteuert, nicht in ein Kabinett unter Merkel einzutreten, dann doch nichts Besseres zu tun hat, als bei erstbester Gelegenheit nach dem schönen Amt des Außenministers zu greifen." Spiegel Online

"Martin Schulz hat seiner Partei zu viele Kehrtwenden zugemutet und zu viele strategische Fehler gemacht. Das hat er selbst eingesehen und wollte sich ins Amt des Außenministers retten, indem er auf den Parteivorsitz freiwillig verzichtet. Gedemütigt tritt er jetzt ab. Und möchte damit der Partei einen letzten Dienst erweisen. Er hoffe "inständig", damit die Personaldebatten in der SPD zu beenden." Deutsche Welle

"Die kurze Ära Schulz ist wohl die bitterste in der langen Reihe von Vorsitzenden, die sich die SPD in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hat. Niemand zählt sie noch." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Schulz, vor einem Jahr gestartet wie ein Phönix aus der Asche, versinkt in einem von ihm selbst angerichteten politischen Chaos. „Kann der das überhaupt?“ – Diese Frage, nach den verlorenen Landtagswahlen 2017 erstmals gestellt, lässt sich nun beantworten. Nein, er kann es nicht." Westfälische Nachrichten (Münster)

"Er will doch nicht Außenminister werden. Das ist ihm allerdings 48 Stunden zu spät eingefallen. So lange hat er gebraucht, um zu begreifen, wie unsäglich, wie vermessen und parteischädlich sein Anspruch auf einen Platz am Kabinettstisch war. Er hätte damit nicht nur sein eigenes Wort gebrochen, das Versprechen vom Tag nach der Wahl, nie Minister unter Merkel werden zu wollen. Schulzens fatale Karriereplanung war auch eine Hypothek für den anstehenden Mitgliederentscheid der SPD über den Groko-Vertrag." Stuttgarter Zeitung

"Hätte sich Schulz darauf beschränkt, er wäre heute noch SPD-Chef. Hätte er nach den Sondierungen mit der Union erklärt, auf ein Ministeramt zu verzichten, um sich als SPD-Vorsitzender auf die Erneuerung der Partei voranzutreiben, ihm wären die Herzen der Genossen zugeflogen. Doch die Partei war ihm offensichtlich nicht wichtig. Wichtig war das Außenamt. Mitleid mit Martin Schulz ist deshalb fehl am Platz. Schon Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz wurden ihm ja nicht aufgenötigt, er hat danach gedrängt. Er hielt sich für den Besten. Er war es nicht." Handelsblatt

Lesen Sie auch unseren Kommentar

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.