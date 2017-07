2017-07-16 14:45:00.0

Bundestagswahl 2017 Martin Schulz legt "Zukunftsplan" vor: "Deutschland kann mehr"

Der Ton im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 ist rau geworden. SPD-Kandidat Schulz präsentiert seine Vorschläge zur Zukunft Deutschlands und Europas. Die News im Blog.

Die Bundestagswahl 2017 findet am 24. September statt.

Angela Merkel kandidiert erneut als Bundeskanzlerin, die SPD schickt Martin Schulz in den Ring.

Martin Schulz und die SPD sacken in Umfragen ab, im aktuellen Sonntagstrend holte die SPD jedoch um zwei Punkte auf.

Die Bundestagswahl 2017: Alle wichtigen Neuigkeiten im News-Blog

16. Juli: Schulz legt "Zukunftsplan" vor: "Deutschland kann mehr"

Zehn Wochen vor der Bundestagswahl geht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erneut in die Offensive und will mit einem Zehn-Punkte-Plan aus dem anhaltenden Umfragetief heraus. In seinem am Sonntag in Berlin vorgelegten "Zukunftsplan" für Deutschland macht sich der SPD-Chef unter anderem für eine Investitionsverpflichtung des Staates stark sowie für eine Innovationsallianz der Industrie und eine Bildungsoffensive.

"Ich möchte ein Kanzler sein, der Probleme anpackt", sagte Schulz, der mit seiner Partei in Umfragen weit hinter der Union liegt. Mit den "zehn Projekten für ein modernes Deutschland" hofft Schulz, Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel in die Enge zu treiben. Bei der Vorlage des 19-seitigen Papiers sagte der SPD-Chef, während Merkel zur Zukunft des Landes wenig sage, wolle er umso konkreter werden: "Mir jedenfalls ist es wichtig, dass die Bürger eine echte Wahl haben. Ich bin mir sicher, Deutschland kann mehr."

Er wolle kein Regierungschef sein, der sich in der Bildungspolitik vor Reformen wegducke. "Wir werden der bildungspolitischen Kleinstaaterei ein Ende machen", betonte Schulz. Die SPD regiert seit Jahrzehnten in einem Großteil der 16 Bundesländer, die für die Bildungspolitik verantwortlich sind. Schulz kündigte an, falls er Kanzler werde, wolle er in den ersten 50 Tagen eine "Bildungsallianz" schmieden. Ein Kanzler könne zwar keine Bildungspolitik diktieren, aber Deutschland müsse sich höhere Ziele setzen als bisher.

Im Falle einer Regierungsübernahme im Herbst will die SPD eine Investitionsverpflichtung des Staates einführen. Im Grundgesetz sei zwar eine Schuldenbremse verankert als Obergrenze für Haushaltsdefizite, aber keine Vorgabe für Ausgaben. Daher will die SPD als Ergänzung zur Schuldenbremse eine "Mindestdrehzahl" für Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung verankern. "Der Staat - und das ist richtig - darf keine unzulässigen Defizite machen", sagte Schulz. "Dann muss er aber auch, wenn wir das festschreiben, sein Geld nach einer verbindlichen Vorgabe für die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur einsetzen."

Die SPD will zudem eine aktive Industriepolitik betreiben und eine "Innovationsallianz" für die deutsche Industrie schließen. Die Automobilindustrie solle in der "Bewältigung des Strukturwandels" unterstützt werden. Aufgelegt werden soll ein Digitalisierungsfonds, der vor allem Mittelstand und Handwerk helfen soll.

Den Gang zum Bürgeramt will Schulz durch ein digitales "Deutschlandportal" unnötig machen, das zügig aufgebaut werden soll. "Ich will, dass der Staat online geht - und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche", sagte er. "Und ich füge hinzu: Nicht in ferner Zukunft, sondern innerhalb der nächsten fünf Jahre als eine zentrale Aufgabe der nächsten Wahlperiode." Einen Portalverbund, über den Nutzer auf Online-Anwendungen der öffentlichen Verwaltung zugreifen können, haben Bund und Länder bereits vereinbart.

Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble warf der SPD-Chef vor, mit Alleingängen in der Flüchtlings- und Finanzpolitik Europa geschwächt zu haben. Merkel lasse ein ehrliches Bekenntnis zu Europa vermissen. Die Verabredungen der Kanzlerin mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätten ein Verfallsdatum - den Zeitpunkt der Vorlage des "Bayernplans" (Wahlprogramm) der CSU, in dem alles Trennende der Union stehen werde.

Es sei ein "ausgewachsener Skandal", wie Merkel Europa-Politik mache, sagte Schulz weiter. Merkel argumentiere nach dem Motto: "Wir haben große Dinge mit Europa vor, aber was ich vorhabe, das sage ich erst nach der Wahl." Schulz kündigte an, falls er Kanzler werde, wolle er sich für eine solidarische Flüchtlingspolitik einsetzen. Wer als EU-Staat die Aufnahme von Flüchtlingen verweigert, soll finanzielle Nachteile zu spüren bekommen.

Schulz präsentiert Vorschläge zur Zukunft Deutschlands und Europas

SPD-Chef Martin Schulz will am Sonntag um 11.00 Uhr im Rahmen einer Parteiveranstaltung in Berlin seine Vorstellungen für ein modernes und gerechtes Deutschland und Europa präsentieren. Auf der Veranstaltung "Das Moderne Deutschland - Zukunft, Gerechtigkeit, Europa" soll auch ein Konzept vorgelegt werden, das auf dem Ende Juni beschlossenen SPD-Wahlprogramm aufbaut.

Als zwei der inhaltlichen Schwerpunkte nannte Schulz im Vorfeld die Europa- und die Bildungspolitik. Zudem soll es um die Gestaltung der sich rasch verändernden Arbeitswelt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Unternehmensförderung gehen. Teilnehmer sind auch DGB-Chef Reiner Hoffmann und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.

15. Juli: CDU-Politiker warnen vor Lockerung des Vermummungsverbots

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist mit seinem Vorstoß, das Vermummungsverbot bei Demonstrationen zu lockern, in der CDU auf heftige Kritik gestoßen. Wer wie bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg vermummt hinter dem Spruchband "Willkommen in der Hölle" marschiere, führe nichts Gutes im Schilde, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Harbarth (CDU). Alles andere sei naiv. "Und Naivität sollte sich der Kanzlerkandidat der SPD bei seinem innenpolitischen Berater nicht leisten. Martin Schulz muss sich hier von Boris Pistorius distanzieren"", forderte Harbarth.

Pistorius berät den SPD-Kanzlerkandidaten Schulz im Wahlkampf zum Thema innere Sicherheit. Im "Tagesspiegel" hatte er mit Verweis auf eine Änderung des Versammlungsrechts in Niedersachsen für eine Lockerung des Vermummungsverbots geworben. Es müsse Spielraum für Deeskalation geben. "Wir versprechen uns davon mehr Sicherheit", so Pistorius. "Bei einer Ordnungswidrigkeit ist der Ermessensspielraum größer."

Union weist SPD-Zweifel an CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft zurück

Die Union hat Zweifel der SPD an der jahrzehntelangen Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag zurückgewiesen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sprach am Samstag in Berlin von einem Ablenkungsmanöver der SPD und verwies auf die Geschäftsordnung des Bundestags. Gerade weil CDU und CSU nicht in Konkurrenz zueinander stünden, könnten sie eine Fraktionsgemeinschaft bilden.

Seit Bestehen des Bundestages sei die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine handlungsfähige Gemeinschaft, sagte Grosse-Brömer weiter: "Auch in Zukunft wird die Unionsfraktion Deutschland voranbringen - egal welche juristisch fragwürdigen Verrenkungen sich der SPD-Generalsekretär noch überlegt, um von der Schwäche seiner eigenen Partei abzulenken."

SPD meldet Zweifel an Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU an

Die SPD will im Wahlkampfendspurt stärker die Differenzen zwischen CDU und CSU anprangern - und hegt Zweifel an der Fraktionsgemeinschaft der Konservativen im Bundestag. "CDU und CSU sind politisch als Gemeinschaft nicht handlungsfähig. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die juristische Konstruktion einer Fraktionsgemeinschaft zwischen beiden Parteien einer rechtlichen Überprüfung standhielte", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil der Deutschen Presse-Agentur.

Die Sozialdemokraten stellten bereits in der Vergangenheit den Zusammenschluss von CDU und CSU zur stärksten Kraft im Parlament infrage. So drohte die SPD 2005 nach der hauchdünnen Wahlniederlage ihres damaligen Kanzlers Gerhard Schröder, die Unionsfraktion über eine Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages zu spalten. Darin ist festgehalten, dass eine Fraktionsgemeinschaft gleichgerichtete politische Ziele verfolgen muss.

Heil sagte, CDU und CSU seien aber keine Union, sondern politische Konkurrenten. "Herr Seehofer hat in der Flüchtlingskrise Frau Merkel als Anführerin eines Unrechtstaates bezeichnet. Das sagt doch alles." Nun werde die CSU ihre Obergrenze zur Flüchtlingsaufnahme in ihren "Bayernplan" schreiben - "und die Kanzlerin steht daneben, schweigt und träumt von besseren Zeiten".

Die SPD werde die Zeit bis zur Bundestagswahl am 24. September nutzen, den Bürgern den wahren Zustand der Union zu enthüllen. "Die Wähler müssen wissen, wo Frau Merkel auftaucht, ist Horst Seehofer nicht weit. Dieses Duo war noch nie gut und wird nie gut sein für Deutschlands Zukunft", sagte Heil.

14. Juli: CSU setzt auf Straßenwahlkampf - Merkel kommt neun Mal nach Bayern

Die CSU setzt vor der Bundestagswahl im Herbst massiv auf Haustürwahlkampf. "Viel direkter, viel intensiver" als früher werde der Wahlkampf in diesem Jahr ablaufen, kündigte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Freitag bei einem Rundgang durch die CSU-Wahlkampfzentrale in München an. Es zähle der direkte Kontakt mit den Bürgern, das Ziel sei "mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren". Dafür sollten freiwillige Zweierteams in den 46 Wahlkreisen versuchen, möglichst viele Haushalte zu erreichen.

Koordiniert und unterstützt werden die Straßenwahlkämpfer von einem Team in der Münchner CSU-Zentrale und von hauptamtlichen Mitarbeitern in den Wahlkreisen. "Wir sind megabreit aufgestellt", sagte Scheuer. Ein weiterer Schwerpunkt sei der Wahlkampf in den sozialen Medien.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vor der Bundestagswahl am 24. September gleich zu einer ganzen Reihe von Wahlkampfkundgebungen und -terminen in Bayern erwartet: Insgesamt neun Termine seien mit der CDU-Vorsitzenden geplant, sagte der CSU-Generalsekretär.

SPD-General Heil: Union darf politisches Klima nicht vergiften

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat die Union in der Debatte um die G20-Gewaltexzesse gewarnt, das politische Klima zwischen den Koalitionspartnern zu vergiften. "Das Doppelspiel einiger in der Union war unanständig", sagte Heil am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "CDU und CSU müssen aufpassen, nicht Gefahr zu laufen, mit Unwahrheiten das politische Klima zwischen demokratischen Parteien so zu vergiften, dass eine harte, aber faire Auseinandersetzung nicht mehr möglich ist." Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hatte Rücktrittsforderungen der Hamburger CDU gegenüber Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zurückwiesen - parallel warfen prominente CSU- und CDU-Politiker der SPD vor, auf dem linken Auge blind zu sein und Linksextremismus zu tolerieren.

Heil sagte, solche Ausfälle habe es in den 1960er und 1970er Jahren gegeben, als Konservative versucht hätten, Willy Brandt als Verräter zu diffamieren. "Ich hätte erwartet, dass die CDU-Vorsitzende persönlich ihre wild gewordenen Leute zur Räson ruft. Das ist nicht passiert, wir nehmen das zur Kenntnis."

13. Juli: Entzug von G20-Akkreditierungen spaltet die große Koalition

Der umstrittene Entzug von Journalisten-Akkreditierungen auf dem G20-Gipfel spaltet die große Koalition: Während Innenminister Thomas de Maizière (CDU) keine näheren Informationen über die Gründe preisgeben will, fordert Justizminister Heiko Maas (SPD) weitere Aufklärung. Die SPD dringt darauf, die Vorgänge im Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestags zu diskutieren.

Im Zentrum der Debatte stehen zunehmend die Rolle des Sprechers von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert, als Leiter des Bundespresseamts sowie die Rolle des Bundeskriminalamts. Während des G20-Gipfels wurde eine Liste mit den Namen von 32 akkreditierten Journalisten erstellt, denen wegen "Sicherheitsbedenken" aufgrund neuer Erkenntnisse die Zugangserlaubnis zum Pressezentrum entzogen wurde. Konkret betroffen waren am Ende neun Journalisten, da die anderen gar nicht am Tagungsort erschienen.

12. Juli: Wird die Bürgerversicherung zum großen Wahlkampfthema?

Die Mehrheit der Bundesbürger ist nach einer neuen Umfrage für die Einführung einer Bürgerversicherung. Zwei Monate vor der Bundestagswahl entzündete sich an der künftigen Finanzierung steigender Gesundheitskosten ein Streit zwischen CDU und SPD. Die gesetzlichen Krankenkassen mahnten die Politik, die aus ihrer Sicht teils willkürliche Finanzierung der Kassen zu stabilisieren.

Gut 60 Prozent der Befragten sind dafür, eine Krankenversicherung für alle zu schaffen, wie die Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) ergab. SPD und Grüne wollen im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl eine Bürgerversicherung schaffen, in die auch Beamte, Selbstständige und Freiberufler eintreten können.

Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) kritisierte die Pläne und warf der SPD vor, Neiddebatten zu führen. Dies gehe an der Realität völlig vorbei, sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach hielt dagegen. "Wir führen keine Neiddebatten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Umfrage zufolge stimmten bei den Befragten, die weniger als 1000 Euro monatlich verdienen, 54 Prozent einer Bürgerversicherung zu. Bei jenen mit 3000 bis 4000 Euro pro Monat sind es 66 Prozent.

Gesundheitsexperte Lauterbach sagte, die SPD wolle die Private Krankenversicherung nicht abschaffen, sondern Privatversicherten die Wahl geben, in die Bürgerversicherung zu wechseln. Arbeitgeber und -nehmer sollten wieder gleiche Beiträge zahlen und nicht - wie heute - die Arbeitnehmer über die Zusatzbeiträge mehr. Die Arzthonorare sollten angeglichen werden. Dann würde die heutige Bevorzugung der Privatversicherten durch höhere Arzthonorare beendet, sagte er.

11. Juli: Gabriel greift Union und Merkel nach G20-Krawallen an

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) geht in der Debatte über die G20-Krawalle auf Konfrontation zum Koalitionspartner und greift Kanzlerin Angela Merkel (CDU) offen an. Gabriel warf der Union am Dienstag "ein bisher nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" vor. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, wer den Rückzug des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) fordere, der müsse auch Merkels Rücktritt verlangen. Die CSU kritisierte das als "flegelhaften Tiefschlag".

Rund um den G20-Gipfel war es am Wochenende in Hamburg zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Gewalttäter verwüsteten ganze Straßenzüge, zündeten Autos an und plünderten Geschäfte. 476 Polizisten wurden verletzt. Scholz ist seitdem heftiger Kritik ausgesetzt. Dem Bürgermeister wird vorgeworfen, er habe die Gefahren unterschätzt, verharmlost und nicht ausreichend für Sicherheit gesorgt. Aus der Hamburger CDU kamen Rücktrittsforderungen an Scholz. Die Bundes-CDU schloss sich dem ausdrücklich nicht an. Schließlich war die CDU-Chefin, Kanzlerin Merkel, Gastgeberin des internationalen Gipfels.

Erika Steinbach hilft der AfD im Wahlkampf - Auftritt in Pforzheim

Die AfD erhält im Bundestagswahlkampf Unterstützung von der Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach, die im Januar aus der CDU ausgetreten war. Wie Parteisprecher Christian Lüth am Dienstag bestätigte, ist für den 6. September in Pforzheim eine Wahlkampfveranstaltung mit Steinbach und führenden Mitgliedern der Parteispitze geplant. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland sagte: "Ich freue mich auf die Veranstaltung mit Frau Steinbach. Sie ist eine kluge, erfahrene und mutige Politikerin mit sehr viel politischem Gewicht in Deutschland."

Steinbach sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin parteilos, aber nicht unpolitisch." Aus ihrer Zeit als Stadtverordnete in Frankfurt am Main sei sie nicht nur mit Gauland gut bekannt, sondern auch mit den beiden ehemaligen Stadtkämmerern Albrecht Glaser und Horst Hemzal. Alle drei waren einst CDU-Mitglieder und gehören heute zur AfD.

Steinbach war am 15. Januar aus der CDU ausgetreten. Die 73-Jährige begründete diesen Schritt vor allem mit ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Steinbach gehört dem Bundestag seither als parteilose Abgeordnete an. Bereits 2015 hatte die ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen angekündigt, sie werde bei der Bundestagswahl im September 2017 nicht mehr kandidieren.

10. Juli: Martin Schulz zu Besuch in Kösching

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht Kösching im Landkreis Eichstätt. Dass er in den Umfragen deutlich zurückliegt, merkt man ihm bei dem Wahlkampfauftritt nicht an. Hier lesen Sie den ausführlichen Bericht zum Auftritt von Martin Schulz in der Region.

FDP richtet Bundestagswahl-Kampagne auf Lindner aus

Die FDP will mit einer stark auf Spitzenkandidat Christian Lindner ausgerichteten Wahlkampagne nach vier Jahren die Rückkehr in den Bundestag schaffen. Die rund fünf Millionen Euro teure Plakat- und Medienaktion mit dem Slogan "Denken wir neu" solle aber auch das Ende April beschlossene Wahlprogramm der Liberalen abbilden, sagte Generalsekretärin Nicola Beer am Montag in Berlin.

9. Juli: Umfrage: SPD kann Rückstand auf Union um zwei Punkte verkürzen

Die SPD von Kanzlerkandidat Martin Schulz kann in der Wählergunst leicht aufholen und den Rückstand auf die Union um zwei Punkte verkürzen. Wenn am nächsten Sonntag ein neuer Bundestag gewählt würde, kämen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent (plus 1), CDU und CSU auf 38 Prozent (minus 1). Das ergab der "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt. Drittstärkste Partei wäre erneut die Linke mit neun Prozent, Grüne und FDP liegen wie in der Vorwoche bei acht Prozent. Die AfD verharrt mit sieben Prozent auf dem tiefsten Stand seit Ende 2015. Für den "Sonntagstrend" hat Emnid 1878 repräsentativ ausgewählte Personen zwischen dem 30. Juni und dem 5. Juli befragt.

8. Juli: Malu Dreyer: "Wir lassen uns durch Umfragen nicht unruhig machen"

Die SPD hat nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bis zur Bundestagswahl noch Siegchancen - obwohl die Umfragewerte sinken. "Ich bin überzeugt davon, dass wir in der heißen Phase des Wahlkampfes mit einem guten Programm, einem guten Kandidaten Martin Schulz und einer geschlossenen Partei noch sehr viel erreichen können", sagte Dreyer. Die SPD lasse sich durch Umfragen nicht unruhig machen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch kräftig zulegen werden und die Wahl gewinnen können."

7. Juli: 48 Parteien dürfen zur Bundestagswahl antreten

Voraussichtlich 48 Parteien dürfen zur Bundestagswahl antreten, darunter auch Gruppen wie Die Violetten, die Magdeburger Gartenpartei und das Bündnis Grundeinkommen. Insgesamt 40 Vereinigungen erteilte der Bundeswahlausschuss am Donnerstag und Freitag die Zulassung. Dazu kommen die Parteien, die bereits im Bundestag oder in Landtagen mit fünf oder mehr Abgeordneten vertreten sind, also CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne, AfD, FDP und Freie Wähler.

24 Vereinigungen, die ihre Zulassung beantragt hatten, wurden vom Aussschuss unter Leitung des Bundeswahlleiters Dieter Sarreither abgelehnt. Zum Teil hatten sie die Anmeldefrist verpasst oder andere formale Auflagen nicht erfüllt. So dürfen etwa die WasserPartei Deutschland-WPD, die Freie Heldenpartei Germany oder Der Blitz sich nicht den Wählern stellen. Mit dabei sind aber die NPD, die Piratenpartei und die Deutsche Kommunistische Partei.

Politbarometer bestätigt steigenden Vorsprung der Union

Die Union hat auch im ZDF-Politbarometer ihren Vorsprung vor der SPD ausgebaut. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnten CDU/CSU laut der am Freitag veröffentlichten Umfrage einen Prozentpunkt auf 40 Prozent zulegen. Die SPD würde um einen Punkt auf 24 Prozent absacken. Die Linke erhielte weiterhin neun Prozent, Grüne und FDP kämen unverändert auf acht Prozent. Die AfD würde bei sieben Prozent verharren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) baut zudem den Vorsprung vor ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz noch einmal leicht aus. Eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent der Befragten wünscht sich weiterhin Merkel als Kanzlerin, bei der vorherigen Umfrage im Juni waren es 58 Prozent. Für Schulz sprechen sich 30 Prozent aus, er verliert damit einen Prozentpunkt.

Merkel führt auch die Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politiker an. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf kommt sie auf einen Durchschnittswert von 2,3. Das ist ihr bester Wert im Politbarometer seit September 2015. Auf dem zweiten und dritten Rang folgen Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit 1,8 und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit 1,7.

