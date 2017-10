  Medien: Altkanzler Schröder erwirkte bei Erdogan Freilassung von Steudtner  

In der Türkei sind mindestens zehn Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.

Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder diese (Ex)Gefangenen:

Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.