2017-06-20 17:45:11.0

Kohl Medienbericht: Altkanzler Helmut Kohl wird in Speyer begraben

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung wird der deutsche Altkanzler Helmut Kohl in Speyer begraben. Die Diskussionen um einen möglichen europäischen Staatsakt gehen weiter.

Der verstorbene Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wird in Speyer begraben. Kohl werde auf dem Alten Speyrer Friedhof beigesetzt, berichtete die "Bild"-Zeitung am Dienstag auf ihrer Internetseite. Das Datum für das Begräbnis und einen geplanten europäischen Staatsakt sind noch nicht bekannt. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

Straßburg gilt als Kandidat für einen möglichen europäischen Staatsakt

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Wochenende ins Gespräch gebracht, Kohl als ersten Politiker überhaupt mit einem europäischen Staatsakt zu ehren. Die Zeremonie könnte innerhalb der nächsten beiden Wochen im Europaparlament im französischen Straßburg stattfinden. Kohl gilt als Architekt der deutschen Einheit sowie des Zusammenwachsens Europas. afp