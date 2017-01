2017-01-08 09:19:44.0

Medienbericht Mehr als 900 mutmaßliche Schleuser in Deutschland festgenommen

In Deutschland sind einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr mehr als 900 mutmaßliche Schleuser festgenommen worden - deutlich weniger als 2015.

Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums berichtete, gab es bis Ende November 906 Festnahmen. Durch die Schließung der Balkanroute und die geringere Zahl von Flüchtlingen ging demnach auch die Zahl der festgenommenen Schleuser zurück. 2015 waren noch 3370 mutmaßliche Schleuser festgenommen worden.

2016 stammten dem Bericht zufolge die meisten Verdächtigen aus Syrien, Polen, Deutschland, dem Irak und Russland. Die meisten Festnahmen gab es demnach an der Grenze zu Österreich: Dort wurden bis Ende November 481 mutmaßliche Schleuser gefasst. An den Grenzen zu Polen und Tschechien wurden 155 beziehungsweise 106 Verdächtige festgenommen.

ANZEIGE

Doch auch die Grenze zu Belgien wurde laut der »WamS» häufig von Schleppern genutzt: Dort wurden demnach 45 Verdächtige gefasst - fast doppelt so viele wie an der deutlich längeren Grenze zu Frankreich. An deutschen Flughafen wurden dem Bericht zufolge 23 mutmaßliche Schlepper festgenommen. Wie viele Schleuser rechtskräftig verurteilt wurden, ist dem Bundesinnenministerium demnach nicht bekannt. dpa