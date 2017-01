2017-01-13 12:35:17.0

ZDF-Politbarometer Mehrheit für hartes Vorgehen gegen Gefährder und straffällige Asylbewerber

Beim ZDF-Politbarometer spricht sich die Mehrheit für ein härteres Vorgehen gegen Gefährder und straffällige Asylbewerber aus. Es gibt auch Kritik am Schutz vor Anschlägen.

Die Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge ein härteres Vorgehen gegen sogenannte Gefährder und straffällig gewordene Asylbewerber. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-»Politbarometer» gaben 88 Prozent der Befragten an, dass als »Gefährder» eingestufte Asylbewerber künftig länger in Abschiebehaft genommen werden sollen, auch wenn so schnell keine Abschiebung in ihr Heimatland möglich ist. Neun Prozent der Befragten lehnten dies ab.

67 Prozent für Verschärfung der Gesetze

Auf ein solches Vorgehen hatten sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag geeinigt. Der Umfrage zufolge unterstützen 67 Prozent der Befragten die Forderung nach einer Verschärfung der Gesetze für die Abschiebung straffällig gewordener Asylbewerber. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist hingegen der Ansicht, dass die vorhandenen Gesetze ausreichen.

Defizite beim Schutz vor Anschlägen bemängelt

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten im Dezember ist dem »Politbarometer» zufolge gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) der Meinung, dass in Deutschland nicht genügend zum Schutz vor Anschlägen getan wird. 44 Prozent sind der gegensätzlichen Ansicht. Im Oktober waren noch 62 Prozent der Auffassung, dass in Deutschland genug gegen den Terrorismus getan wird.

Für das »Politbarometer» befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag 1292 Wahlberechtigte am Telefon. afp