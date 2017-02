2017-02-09 11:22:27.0

Umfrage Merkel als Kanzlerkandidatin? In der CSU sind 39 Prozent dagegen

Für oder gegen Merkels Kandidatur? In dieser Frage sind die CSU-Anhänger gespalten: Laut aktueller Umfrage sind 39 Prozent dagegen. Und Opposition im Landtag spottet über Seehofer. Von Uli Bachmeier

Merkel oder nicht? Diese Frage spaltet die CSU offenbar auch nach der Entscheidung des CSU-Vorstands, sich hinter die CDU-Chefin als gemeinsame Kanzlerkandidatin der Union zu stellen. Nach einer Umfrage des Hamburger Meinungsforschungsinstituts GMS im Auftrag von Sat.1 lehnen 39 Prozent der CSU-Anhänger in Bayern Merkel als Kanzlerkandidatin ab. Das sorgt für einige Unruhe in der Partei und für bissige Kommentare ihrer politischen Gegner.

Fast 40 Prozent gegen Merkel? Seehofer überrascht das nicht

CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich auf Anfrage unserer Zeitung wenig überrascht von dem Umfrageergebnis. „Das war doch zu spüren, wenn man mit offenen Ohren in den letzten Monaten in Bayern unterwegs war. Es gibt zwei Denkrichtungen, die jeweils so stark sind, dass man sie nicht vernachlässigen kann“, sagte Seehofer. Er setzt darauf, dass die Spaltung, die sich mit dem Dauerstreit um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik verfestigt hat, wieder überwunden werden kann: „Diese Lager zusammenzuführen, ist – wie so oft – die Aufgabe der nächsten Monate.“

Viele Mitstreiter springen ihm zur Seite. Der Vize-Generalsekretär der CSU, Markus Blume, sagte gestern im Landtag: „Die Lage ist nicht ganz einfach, aber die Stimmung ist nicht schlecht.“ Blume fordert von der Partei, jetzt den „Vorwärtsgang“ einzulegen und den „Kampfanzug“ anzuziehen. Ähnlich äußerte sich auch Finanzminister Markus Söder. „Es braucht noch viel Überzeugungsarbeit. Man muss auch das Herz des Wählers erreichen“, sagte Söder und appellierte: „Die Umfrage sollte Ansporn sein, leidenschaftlich Wahlkampf zu machen.“

Viele schätzen, dass Martin Schulz das Rennen macht

Dass die CSU in der Umfrage immer noch bei starken 44 Prozent liegt, beruhigt die Partei nicht wirklich. Neben der Skepsis gegenüber Merkel gibt es nämlich noch einen weiteren Befund, der als irritierend empfunden wird: Immerhin 44 Prozent der Wähler in Bayern glauben auch, dass bei der Bundestagswahl der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Rennen gegen Merkel gewinnen könnte.

Es werde für CSU und CDU deshalb weitaus mehr als in früheren Wahlkämpfen darauf ankommen, die eigene Wählerschaft zu mobilisieren – und das könne schwierig werden, wenn schon ein großer Teil der eigenen Anhänger nicht von Merkel überzeugt sei.

Wie die SPD auch in Bayern zulegt

Die SPD legt nach der Kür von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten auch im Freistaat zu. Das hat eine Umfrage im Auftrag von Sat.1 Bayern ergeben.



Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die CSU nunmehr auf 44 Prozent. Im Januar erreichte sie noch 46 Prozent.



Die SPD würde 20 Prozent erreichen. Das sind drei Prozent mehr als vergangenen Monat.



Die Grünen liegen aktuell bei 10 Prozent - genauso wie die AfD .



Würde am Sonntag gewählt, bekäme die FDP 6 und die Linke 4 Prozent. Für die Freien Wähler würden 3 Prozent stimmen.



Der Umfrage zufolge halten aktuell 44 Prozent der Bayern einen Wahlsieg von Schulz für denkbar. 52 glauben das nicht.

Opposition: Seehofer hat sich "verzockt"

Die Opposition im Landtag reagierte mit bissigem Spott. „Herr Seehofer hat sich als Chefstratege der CSU dramatisch verzockt. Wer zwei Jahre lang die Kanzlerin nach allen Regeln der Kunst demontiert, darf sich nicht wundern, wenn das Wirkung zeigt“, sagte SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher.

Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Margarete Bause: „Da hat Herr Seehofer ganze Überzeugungsarbeit geleistet. Das fällt ihm am Ende jetzt selbst auf die Füße.“ Und Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, wagt sogar eine eindeutige Prognose: „Der nächste Kanzler wird nicht Merkel heißen.“ Er könne der Union nur den Tipp geben, „das Pferd noch einmal zu wechseln.“