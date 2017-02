2017-02-16 12:21:43.0

NSA-Ausschuss Merkel bekräftigt: "Ausspähen unter Freuden geht gar nicht"

Es wird spannend im NSA-Untersuchungsausschuss: Angela Merkel sagt aus. Was wusste die Kanzlerin über die BMB-Ausspähungen?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Austarieren von Freiheit und Sicherheit zur Leitlinie ihres Handelns in der Spähaffäre um den US-Geheimdienst NSA erklärt. Beim Schutz vor Terrorismus und beim Schutz der Privatsphäre gehe es darum, immer »eine neue Balance zu finden», sagte Merkel am Donnerstag vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Diese Grundhaltung leite sie seit Beginn der Affäre im Juni 2013 und gelte »unverändert».

Merkel zitierte erneut ihren Satz »Abhören unter Freunden - das geht gar nicht», der »meine Überzeugung wiedergegeben» habe. Mit Blick auf den Bundesnachrichtendienst (BND), der mit der NSA bei der Abschöpfung von Kommunikationsdaten kooperierte und auch auf eigene Faust Ziele in befreundeten Staaten ausspähte, erklärte sie: »Das macht diesen Satz eher richtig als falsch.»

Beim BND "Defizite erkannt"

Merkel erklärte, sie habe »keinerlei Anlass» gehabt anzunehmen, »dass der Satz bei uns seitens des BND nicht eingehalten wurde». Über die Rolle des BND in der Affäre sei sie erstmals im März 2015 von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) informiert worden. Beim Bundesnachrichtendienst seien »Defizite erkannt» worden, an der »Abstellung» dieser Defizite sei gearbeitet worden. Grundsätzlich sei ihre Aufgabe aber nicht das Abtauchen »in Tiefen und Untiefen» der technischen Details von Spähprogrammen, sondern sie müsse den »politischen Auftrag» im Blick haben.

Pleiten, Pech und Pannen beim BND 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Geheim soll er arbeiten, der Bundesnachrichtendienst. Doch manche Aktion des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND wird öffentlich - vor allem, wenn sie scheitert. Eine Auswahl aus den vergangenen Jahren:



EIN MAULWURF UNTER FREUNDEN : Sechs Jahre lang gibt ein Mitarbeiter des BND laut Staatsanwaltschaft mehr als 200 teils streng geheime Dokumente an den US-Geheimdienst CIA weiter. Als Gegenleistung erhält er mindestens 80.000 Euro...



... Im Juli 2014 wird er festgenommen, 2015 angeklagt. Mitte März 2016 wurde der 32-Jährige wegen Landesverrats, der Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit zu acht Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde ihm für fünf Jahre das Wahlrecht aberkannt.



SACHE OHNE VERSCHLUSS : Die neue BND-Zentrale in Berlin gilt als größtes Bauvorhaben der Bundesrepublik. Nicht nur, dass der Bau immer teurer wird (mehr als 1,3 Milliarden Euro inklusive Umzug statt 730 Millionen), er wird auch Jahre später fertig als geplant...



... 2011 verschwinden geheime Baupläne, 2015 montieren Unbekannte auf der bestbewachten Baustelle Berlins fünf Wasserhähne ab und fluten so Teile des Hauptgebäudes. Die Ermittler gehen von Sabotage aus.



SPÄH-UNION : Jahrelang spioniert der BND ausländische Regierungsstellen und EU-Institutionen aus, in Einzelfällen auch deutsche Staatsbürger...



... Im Dezember 2015 stellt das Parlamentarische Kontrollgremium fest: In vielen Fällen war dies ein klarer Verstoß gegen das Gesetz.



KANZLERIN-HANDY : Im Oktober 2013 wurde bekannt, dass das Handy von Angela Merkel vom US-Geheimdienst NSA abgehört wurde. «Ausspähen unter Freunden: Das geht gar nicht», kommentierte die Kanzlerin...



... Später wurde bekannt: Das geht doch. Nach Medienberichten hatte der BND jahrelang auch befreundete Regierungen unter anderem in Europa und internationale Organisationen ausspioniert. Die umstrittene Praxis soll mittlerweile eingestellt sein.



PULLACH-LEAKS : Im Jahr 2005 muss der damalige BND-Präsident August Hanning einräumen, dass Mitarbeiter jahrelang Journalisten ausspioniert hatten, um undichte Stellen in seiner Behörde festzustellen...



... Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags befasste sich drei Jahre lang unter anderem mit diesem Skandal.

Das Abhören ihres Handys durch die NSA sei für sie von nachrangiger Bedeutung gewesen, sagte Merkel. »Für mich standen und stehen vielmehr die Interessen aller Bürger im Mittelpunkt, die es zu vertreten und zu schützen gilt, und das bei Abwägung von Freiheit und Sicherheit.»

No-Spy-Abkommen in Aussicht gestellt

Zu den gescheiterten Bemühungen, mit den USA ein Abkommen auf gegenseitigen Spionageverzicht auszuhandeln, sagte Merkel, sie habe »nicht den geringsten Zweifel» gehabt, »dass von deutscher Seite entschieden daran gearbeitet wurde». Ein solches No-Spy-Abkommen sei von den US-Geheimdiensten im Sommer 2013 in Aussicht gestellt worden. Die Bundesregierung habe dann aber feststellen müssen, dass es auf politische Ebene nicht möglich gewesen sein, mit der Regierung in Washington etwas »Essenzielles» abzuschließen.

Mit dem im März 2014 eingesetzten Untersuchungsausschuss hatte der Bundestag auf die Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden zu den massiven Spähprogrammen der NSA reagiert. Dabei soll geklärt werden, inwieweit Bürger und Politiker in Deutschland von der NSA und verbündeten Geheimdiensten ausspioniert wurden. Außerdem geht es um die Zusammenarbeit zwischen NSA und dem Bundesnachrichtendienst.

In rund 130 Sitzungen befragte der Untersuchungsausschuss in den vergangenen knapp drei Jahren Sachverständige, BND-Mitarbeiter und Regierungsvertreter. Merkels Zeugenaussage hoben sich die Abgeordneten bis zum Schluss auf. Die Befragung könnte sich bis in den Abend hinziehen. afp/dpa

