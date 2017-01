2017-01-26 11:58:01.0

Ankara Merkel reist im Februar in die Türkei

Angela Merkel reist im Februar in die Türkei - zum ersten Mal seit dem gescheiterten Putschversuch in dem Land.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist kommende Woche zu politischen Gesprächen in die Türkei. Die Kanzlerin werde am 2. Februar in Ankara sein, teilte der türkische Außenamtssprecher Hüseyin Müftüoglu am Donnerstag mit.

Merkel war zuletzt Ende Mai zu einem UN-Gipfel für humanitäre Hilfe in der Türkei. Seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli hatte nur Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Mitte November die Türkei besucht.

Beziehungen zwischen Türkei und Deutschland angespannt

Die türkisch-deutschen Beziehungen sind derzeit angespannt, doch hob der Außenamtssprecher das freundschaftliche Verhältnis der beiden Länder hervor. »Unsere gemeinsamen Bemühungen, die Beziehungen weiter auszubauen und miteinander zu kooperieren, gehen weiter in die richtige Richtung», sagte Müftüoglu. Die Türkei wirft Deutschland insbesondere vor, Mitgliedern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Zuflucht zu bieten.

Nach dem Besuch in Ankara fliegt die Kanzlerin weiter zum EU-Gipfel in Malta, bei dem am kommenden Freitag in der maltesischen Hauptstadt Valletta erneut über die Zukunft der Europäischen Union ohne Großbritannien beraten werden soll. afp