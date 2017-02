2017-02-27 17:13:00.0

Parteien Mit Swag in die Wahl: In Berlin formiert sich die erste Hip Hop-Partei

Mitglieder der Szene haben ihre Ziele formuliert. Auch andere Kleinstparteien haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht - mal mehr, mal weniger ernsthaft. Von Sabrina Schatz

Wer bei Merkel den Swag vermisst und sich auch Schulz nicht als Homie vorstellen kann, für den könnten sich bald neue Möglichkeiten öffnen: In Berlin formiert sich gerade die erste deutsche Hip Hop-Partei. Diese will bei der Bundestagswahl im September antreten.

Künstler und Sympathisanten der Berliner Hip Hop-Szene wollen die Idee in die Tat umsetzen - darunter etwa der in Hong Kong geborene Breakdancer Raphael Hillebrand. Bereits im Dezember hat im Berliner Public Art Lab eine Kick-Off-Veranstaltung stattgefunden. Dabei formulierte die Gruppe erste Grundsätze, die sie auch online verkündet.

In einem Infoblatt ist zu lesen, dass das Parteiprogramm auf den Werten der Hip Hop-Kultur fußen solle, die sich seit 1970 entwickelt hat. Die Initiatoren beziehen sich auf die 1980er Jahre, in denen sich rivalisierende Gangs in der New Yorker Bronx gegenüber standen. Damals einigten sich die Gangs damals darauf, Gewaltlosigkeit, Menschenrechte und Kreativität als Maxime des Zusammenlebens anzusehen. Auf diese liberalen Werte will nun auch die Partei in Spe stützen.

„Uns geht es darum, die positiven Errungenschaften dieser Kultur für unsere Gesellschaft nutzbar zu machen“, schreiben die Initiatoren im Vorwort. Es folgen neun Forderungen, die die geplante Partei stellt: etwa eine Demokratie frei von Lobbyismus, mehr Kreativität im Bildungssystem sowie eine gerechtere Verteilung von Ressourcen. Im Mittelpunkt stehen Selbstbestimmung, Respekt und - um es im Jargon zu sagen - Peace.

Ende April soll ein Parteigründungs-Jam stattfinden. 400 Mitglieder müsste die Partei haben, um bei der Bundestagswahl mitmischen zu können. Momentan hat die Facebook-Gruppe rund 130 Mitglieder. „Jeder hat etwas an der aktuellen politischen Situation zu kritisieren. Wir haben alle das Recht und die Pflicht, uns an unserer Demokratie zu beteiligen“, schreibt Hillebrand auf seiner Facebook-Seite und wirbt für Mitglieder.

Besondere Parteien sorgen für Aufsehen

Die Hip Hop-Partei ist kein Einzelfall: Immer wieder haben sich vor Wahlen politische Gruppen zusammengeschlossen - manche mit mehr, manche mit weniger ernsthaftem Hintergrund.

Die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD) zum Beispiel tritt seit 1997 immer wieder bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen an. Deren Ziele: das Recht auf Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich oder die Abschaffung der Schulpflicht. Die APPD wird jedoch eher als Spaßpartei eingeordnet.

Gleiches galt für die Deutsche Biertrinker Union (DBU), die sich 1990 in Rostock gründete und bei der dortigen Landtagswahl antrat. Sie engagierte sich etwa für die Einhaltung des deutschen Reinheitsgebots und staatlich subventionierte Bierpreise. Zur Bundestagswahl wurde sie nicht zugelassen.

Kurios ist auch die „Deutsche Sex-Partei“, die in den 1970er Jahren für Wirbel sorgte. Sie wollte etwa FKK-Strände entlang der Ostseeküste, um Druck auf die DDR-Regierung auszuüben.

Ein weitaus ernsthafteres Anliegen hatte die Partei „Die Friesen“ (auch: „De Freesen“ oder „Do Fräisen“), die sich 2007 gründete. Diese wurde auf Bundesebene als Minderheitenpartei anerkannt. Sie ist bis heute aktiv und spricht sich etwa für die Förderung des Plattdeutschen sowie den sanften Tourismus in Ostfriesland aus.