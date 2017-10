2017-10-27 06:43:00.0

Kommentar Nach Steudtner muss Erdogan alle "Geiseln" freilassen

Erdogan hat eine politische Gegenleistung für die Freilassung von Peter Steudtner erhalten. Schröders Vermittlung war richtig. Aber mehr Freundlichkeit ist nicht vertretbar. Von Winfried Züfle

Wenn es nicht um das Schicksal von Menschen ginge, könnte man von einer Groteske sprechen. Da tut der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die ganze Zeit so, als habe die Justiz seines Landes „gefährliche Terroristen“ eingesperrt, um dann, nach einem Besuch von Ex-Kanzler Gerhard Schröder und einem freundschaftlichen Gespräch unter Männern, den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner und weitere sieben Angeklagte freizulassen. Damit es nicht allzu willkürlich aussieht, soll das Gerichtsverfahren weitergeführt werden – eine Schmierenkomödie.

Erdogan hat durch sein Verhalten bestätigt, dass es ihm nur darum ging, von der Bundesregierung gebauchpinselt zu werden – was Schröder, der im Auftrag von Außenminister Sigmar Gabriel und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Istanbul reiste, offenkundig tat. Damit hat Erdogan bestätigt, dass Steudtner und die aktuell zehn weiteren Deutschen, die aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen festgehalten werden, Geiseln in der Hand eines Despoten waren und sind.

Dennoch hat Schröder für seine Vermittlung Dank und Anerkennung verdient. Der ehemalige Bundeskanzler, der in seiner Amtszeit zum Beispiel dem amerikanischen Präsidenten George W. Bush die Stirn geboten hat, ist kein tumber Tor, dem sich außenpolitische Zusammenhänge nicht erschließen würden.

Der einstige SPD-Politiker ist auch kein Freund Erdogans, dessen Partei AKP bis 2014 einen Beobachterstatus bei der konservativen Europäischen Volkspartei innehatte, der auch CDU und CSU angehören. Vielmehr ist Schröder aus humanitären Gründen über seinen Schatten gesprungen – und hatte damit Erfolg.

Nicht nur ausländische "Geiseln" leiden unter Willkür in der Türkei

Wahrscheinlich hätte es Erdogan am liebsten gehabt, wenn Kanzlerin Merkel persönlich als Bittstellerin bei ihm vorgesprochen hätte. Aber das kam nicht infrage – ein solch tiefer Kniefall hätte das Ansehen Deutschlands in der Welt beschädigt. Einen Minister wiederum wollte der Präsident nicht als Gesprächspartner akzeptieren. Ex-Kanzler Schröder indes war ein Vermittler auf Augenhöhe.

Deutsche Gefangene in der Türkei: Mesale Tolu und Deniz Yücel 1 von 13 vorherige Seite nächste Seite

In der Türkei sind mindestens zehn Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.



Die Inhaftierungen haben eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.



Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Deutschen.



Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder diese (Ex)Gefangenen:



Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.



Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.



Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein.



Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.



Deniz Yücel (44): Der Welt-Korrespondent stellte sich am 14. Februar der Polizei, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein, ohne dafür Belege zu präsentieren. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht vorgelegt.



Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).



Yücel hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er sitzt wie Steudtner im Gefängnis in Silivri.



Peter Steudtner (45): Der Menschenrechtler ist Ende Oktober nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft freigekommen.

Allerdings hat Erdogan jetzt sichtbar gemacht, was jeder wusste, der Präsident aber zu verbergen trachtete: dass die türkische Justiz nicht nach Recht und Gesetz entscheidet, sondern politisch gelenkt ist. Sonst wären nicht auf einen Wink des Staatschefs hin Steudtner und sieben Mitangeklagte freigekommen.

Unter Willkür leiden im Übrigen nicht nur die verhafteten ausländischen „Geiseln“, sondern auch der Großteil der inländischen Opfer jener gigantischen Verhaftungswelle, die das Regime – offenbar gut vorbereitet – nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 gestartet hat. Auch die zigtausende von Staatsdienern, die aus der Justiz und dem Sicherheitsapparat sowie aus Schulen und Universitäten entfernt wurden, sind Leidtragende der Machtbesessenheit des Möchtegern-Sultans.

Türkei muss nun auch Mesale Tolu und Deniz Yücel freilassen

Schröders Vermittlung müsste ausreichen, damit nach Steudtner weitere Deutsche freikommen. Die Anklage gegen die Neu-Ulmer Journalistin Mesale Tolu und die Vorwürfe gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel stehen jedenfalls ebenso auf tönernen Füßen, wie das bei Steudtner der Fall war. Eine Entspannung im deutsch-türkischen Verhältnis könnte bestenfalls dann eintreten, wenn alle Betroffenen endlich auf freiem Fuß sind. Und wenn Erdogan glaubhaft versichert, dass er keine neuen Geiseln nimmt.

Solange dies nicht der Fall ist, muss die Bundesregierung weiter Verschärfungen im Verhältnis zu Ankara androhen. Erdogan ist kein Freund Deutschlands, sondern ein unberechenbarer Gegner.

