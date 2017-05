2017-05-24 11:54:00.0

Manchester Nach dem Anschlag: Polizei nimmt drei weitere Verdächtige fest

Eine Explosion in Manchester reißt am Montag Besucher eines Konzerts von Ariana Grande in den Tod. Der IS bekennt sich, der Täter soll identifiziert sein. Die Entwicklungen. Von Daniela Fischer und Sebastian Mayr

Nach einer Explosion in Manchester gibt es mindestens 22 Tote und rund 60 Verletzte, einige schweben noch in Lebensgefahr.

Der Angriff war nach Angaben der Polizei ein Bombenanschlag. Der Attentäter sei dabei ums Leben gekommen.

finden Sie die Fakten im Überblick. Ermittler haben den Namen des Attentäters bestätigt: Es soll sich um den 22 Jahre alten Salman Abedi handeln, der in Manchester geboren wurde.

Unsere Korrespondentin Katrin Pribyl berichtet von einer Mutter, die hofft, ihre Tochter noch zu finden.

23 Tote nach Explosion bei Konzert in Manchester Bei einer Explosion auf einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sind in Manchester mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Paul Ellis, afp

24. Mai 2017

11.41 Uhr: Polizei nimmt drei weitere Verdächtige fest

Nach dem Terroranschlag von Manchester sind am Mittwoch drei Männer in der nordenglischen Stadt festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Auch diese Festnahmen seien in einem südlichen Viertel der Stadt erfolgt, wo bereits am Vortag ein 23 Jahre alter Mann im Zusammenhang mit dem Attentat festgenommen worden war. Die Beamten hätten bei den Einsätzen Haftbefehle "im Rahmen der Ermittlungen zu dem schrecklichen Anschlag von Montagabend" vollstreckt, teilte die Polizei mit. Einer der nach dem Manchester-Anschlag Festgenommenen soll der Bruder des Attentäters Salman Abedi sein. Das meldete der Fernsehsender BBC am Mittwoch ohne Angabe von Quellen, die Polizei von Manchester bestätigte die Meldung auf Anfrage nicht.

Damit sind insgesamt vier Verdächtige in Gewahrsam. Welche Rolle sie bei der Bluttat gespielt haben könnten, blieb zunächst offen. Die britische Innenministerin Amber Rudd hatte am Vormittag erklärt, der mutmaßliche Attentäter Salman Abedi habe "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt".

11.15 Uhr: Britische Innenministerin kritisiert US-Behörden

Die britische Innenministerin Amber Rudd hat kritisiert, dass Informationen zu dem Attentat von Manchester von US-amerikanischen Stellen aus an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dem Sender BBC Radio 4 sagte Rudd am Mittwoch, die britische Polizei habe klargemacht, dass sie selbst den Informationsfluss kontrollieren wolle, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Es sei "irritierend", wenn Informationen aus anderen Quellen bekanntgegeben würden. "Und ich habe unseren Freunden ganz klar gesagt, dass das nicht noch mal passieren sollte."

Schon bevor die britische Polizei den Namen des mutmaßlichen Attentäters Salman Abedi bekannt gab, meldeten englischsprachige Medien den Namen unter Berufung auf amerikanische Offizielle, die ihn von britischen Behörden erfahren haben sollen. Ob der Appell fruchtete? Am Mittwoch hat auch der französische Innenminister Gérard Collomb Informationen öffentlich gemacht, zu denen sich die britische Polizei noch nicht geäußert hatte: Salman Abedi soll vor der Tat nach Syrien gereist sein und sich dort radikalisiert haben.

11.00 Uhr: Britisches Sicherheitskabinett trifft sich, Angela Merkel kondoliert

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Manchester will sich das Sicherheitskabinett der britischen Regierung am Mittwochvormittag ein weiteres Mal treffen. Das sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch, eine Uhrzeit nannte er nicht. Der Sprecher ließ auch offen, ob die britische Premierministerin Theresa May anschließend wieder vor die Presse treten wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Kondolenzschreiben an die britische Premierministerin Theresa May gerichtet und sich darun beeindruckt von der Solidarität in Manchester gezeigt. "Es ist besonders verwerflich und niederträchtig, dass sich dieser Anschlag offenbar gezielt gegen Kinder und Jugendliche richtete", schrieb die Kanzlerin am Mittwoch an May, wie die Bundesregierung mitteilte. Die Menschen hätten nach dem Anschlag Solidarität und die Mitmenschlichkeit gezeigt, soe die Kanzlerin. "Dies zeigt, dass unser gesellschaftlicher Zusammenhalt und unsere friedlichen und offenen Gesellschaften stärker sind als jeder blindwütige Hass", ergänzte Merkel.

9.40 Uhr: Britischer Geheimdienst kannte den Attentäter vor dem Anschlag

Der Selbstmordattentäter von Manchester war dem britischem Geheimdienst bereits vor der Anschlag am Montagabend bekannt. "Er ist jemand, den sie gekannt haben", sagte Innenministerin Amber Rudd am Mittwoch dem Radiosender BBC und dem Nachrichtensender Sky News. Der 22-jährige Salman Abedi habe bei dem Attentat auf Konzertbesucher am Montagabend "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt", fügte sie hinzu. "Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mehr Informationen über ihn bekommen werden", sagte die Innenministerin weiter.

Nach Medienberichten war der 22-jährige Salman Abedi erst kurz vor dem Terroranschlag zu Besuch in Libyen. Dort soll ein Teil seiner Familie leben. Abedi ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Nach Angaben des französischen Innenministers Gérard Collomb ist Abedi vor dem Anschlag auch in Syrien gewesen. "Wir wissen heute nur das, was die britischen Ermittler uns mitgeteilt haben", sagte Collomb am Mittwoch dem Sender BFMTV. Abedi habe sich "plötzlich nach einer Reise nach Libyen und dann wahrscheinlich nach Syrien radikalisiert und hat entschieden, diesen Anschlag zu begehen".

9.08 Uhr: Deutsche Behörden setzen Flaggen auf Halbmast

Nach dem Terroranschlag in Manchester werden die Flaggen der Bundesbehörden in ganz Deutschland auf halbmast gesetzt. Das ordnete Bundesinnenminister Thomas de Maizière für den Mittwoch nach dem Attentat an. Die Trauerbeflaggung geschehe "als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität nach dem grausamen Anschlag in Manchester", teilte das Bundesinnenministerium am Morgen in Berlin mit. Auch mehrere Landesregierungen ordneten an, die Flaggen der Landesbehörden zum Zeichen der Trauer auf halbmast zu setzen.

Nach dem Terroranschlag von Manchester wehen auch die Flaggen in Bayern auf halbmast. Ministerpräsident Horst Seehofer habe für Mittwoch Trauerbeflaggung an allen staatlichen Gebäuden angeordnet, teilte die Staatskanzlei in München mit. Gemeinden, Landkreise und Bezirke wurden gebeten, das gleiche zu tun.

6.44 Uhr: Polizei in Manchester ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf

Nach dem Anschlag mindestens 22 Todesopfern hat die örtliche Polizei die Bürger zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort gemeldet werden, erklärte der stellvertretende Polizeichef Ian Pilling am Mittwochmorgen via Twitter. Im Großraum Manchester sei die Polizeipräsenz erhöht, und dies werde vorerst so bleiben.

GMP statement following threat level being raised to critical. pic.twitter.com/eguIOpwfhU — G M Police (@gmpolice) 24. Mai 2017

Die Erhöhung der Terrorwarnstufe in ganz Großbritannien auf das höchste Niveau helfe auch der Polizei in Manchester bei ihren "schnell voranschreitenden Ermittlungen", erklärt er demnach. "Die Bürger haben eine ungeheure Stärke und Widerstandskraft unter Beweis gestellt - darauf sind wir auch in den nächsten, schwierigen Tagen angewiesen."

Der Chef der nationalen Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, erklärte: "Die Ermittlungen in Manchester sind groß angelegt und gehen zügig und gut voran." Er verwies dabei auf die Festnahme eines Verdächtigen sowie mehrere Razzien am Dienstag. Dennoch könne die Polizei noch nicht ausschließen, dass eine größere Gruppe an der Bluttat beteiligt sei.

Die britische Regierung zieht Konsequenzen aus dem Anschlag von Manchester und stellt der Polizei Militärs zur Seite. Inzwischen sickern immer mehr Details zu dem mutmaßlichen Attentäter durch.

0.21 Uhr: Sicherheit für Kirchentag nach Anschlag von Manchester noch einmal überprüft

Nach dem Anschlag von Manchester ist das Sicherheitskonzept für den Evangelischen Kirchentag in Berlin noch einmal überprüft worden. Wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) der Bild-Zeitung sagte, sollen die Kontrollen auch nach Abschluss von Großveranstaltungen wie dem Kirchentag verstärkt werden. "Wir dürfen uns dabei nicht nur auf Zugangskontrollen konzentrieren, sondern müssen - das haben die Ereignisse in Manchester gezeigt - auch die Situation nach Abschluss der Veranstaltung, wenn die Menschen die Hallen oder Stadien verlassen, genau in den Blick nehmen", sagte der Minister.

De Maizière sagte mit Blick auf Großveranstaltungen in Deutschland, die Sicherheitskonzepte der Veranstalter berücksichtigten auch terroristische Gefahren. "Und die Konzepte wurden nach dem Anschlag von Manchester nochmals überprüft. Dazu gehören natürlich vor allem Kontrollen im Umfeld von Großveranstaltungen." Der Berliner Polizei sicherte er die Hilfe des Bundes zu. De Maizière wollte nach eigenen Angaben an allen drei Großveranstaltungen in den nächsten Tagen in Berlin teilnehmen. Neben dem Kirchentag, der am Mittwoch beginnt, sind dies das Pokalfinale und das Turnfest.

23. Mai 2017

23.53 Uhr: Großbritannien ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Nach dem Anschlag in Manchester hat Großbritannien die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Die Terrorgefahr werde nun mit dem Status "kritisch" bewertet, was bedeute, dass mit einem weiteren unmittelbar bevorstehenden Anschlag gerechnet werde, sagte Premierministerin Theresa May am Dienstag. Zuvor lag die Terrorwarnstufe bei "ernst", was bedeutet, dass ein Anschlag als wahrscheinlich gilt.

Die britische Regierung hält es ausdrücklich für denkbar, dass der Attentäter von Manchester nicht allein gehandelt hat. "Wir können die Möglichkeit nicht ignorieren, dass es eine größere Gruppe von Personen gibt, die mit diesem Anschlag in Verbindung stehen", sagte May.

Mit der Anhebung der Terrorwarnstufe ist auch verbunden, dass Soldaten an strategischen Orten stationiert werden, wo bislang bewaffnete Polizisten im Einsatz waren. Dadurch könne die Polizei die Zahl ihrer Beamten bei Patrouillen an wichtigen Orten erhöhen. Auch der Einsatz von Soldaten bei Großereignissen sei denkbar, sagte May.

20.24 Uhr: Menschen in Manchester gedenken der Opfer des Anschlags

Mehrere Tausend Menschen sind am Dienstagabend auf dem Albert Square im Zentrum von Manchester zu einer Gedenkfeier für die Opfer des Terroranschlags zusammengekommen. "Wir werden allen Terroristen trotzen", sagte Bürgermeister Eddy Newman in einer kurzen Ansprache vor dem Rathaus. Er lobte die Rettungsdienste und Sicherheitskräfte, die nach der Explosion bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande am Montagabend schnell Hilfe geleistet hatten.

An der Gedenkveranstaltung nahmen Politiker aller großen Parteien teil. Unter ihnen befanden sich der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn, der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, und die konservative Innenministerin Amber Rudd. Auch der Bürgermeister des Großraums Manchester, Andy Burnham, besuchte die Gedenkfeier. Großbritanniens Premierministerin Theresa May war bereits am Nachmittag nach Manchester gekommen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

17.23 Uhr: Der Attentäter ist offenbar identifiziert

Die Polizei von Manchester hat den Attentäter nach eigenen Angaben identifiziert. Ian Hopkins, der Polizeipräsident von Manchester, erklärte am Dienstagabend in Manchester, es handle sich um den 22 Jahre alten Salman Abedi. Er wolle aber zunächst keine weiteren Angaben machen, sagte Hopkins am Dienstag. Priorität habe die Frage, "ob er allein gehandelt hat oder Teil eines Netzwerks war", fügte Hopkins hinzu. Schon am Nachmittag hatten Medien aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten den Namen des Attentäters gemeldet.

Salman Abedi wurde nach Angaben verschiedener englischsprachiger Medien 1994 in Manchester geboren. Seine Eltern sind demnach Flüchtlinge aus Libyen und haben drei weitere Kinder. Der Attentäter ist bei dem Anschlag ums Leben gekommen.

17.40 Uhr: Königsfamilie erklärt Mitgefühl

Nach dem Terroranschlag haben auch die Prinzen William und Harry ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. In einer gemeinsamen Erklärung mit Williams Frau Kate hieß es am Dienstag, man sei "geschockt und betrübt". Die drei erinnerten an die Hinterbliebenen: "Heute machen Hunderte Freunde, Eltern, Kinder und Partner eine unvorstellbare Trauer durch. Wir sind mit unseren Gedanken bei ihnen allen."

Zugleich würdigten die drei Mitglieder der Königsfamilie das Verhalten der Bürger von Manchester. Die Stärke, der Anstand und der Gemeinsinn, den diese gezeigt hätten, seien "ein Vorbild für die Welt". Der UN-Sicherheitsrat hat den Opfern vor einer Sitzung zum Syrien-Konflikt in einer Schweigeminute gedacht.

16.53 Uhr: Popband "Take That" sagt Konzert am Dienstagabend "aus Respekt" ab

Während das Europa-League-Finale, in dem Manchester United antritt, nach Angaben des Fußballverbands Uefa nicht bedroht ist und wohl wie geplant stattfinden soll, fällt ein Konzert am Dienstagabend aus. Die Popband "Take That", die aus Manchester stammt, wollte in der Nachbarstadt Liverpool auftreten. "Aus Respekt vor den Opfern der schrecklichen Vorfälle in der Manchester Arena und ihren Familien haben wir uns entschieden, unsere Show in Liverpool zu verschieben", schreiben die Musiker beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit Euch."

Auch in der Manchester Arena waren laut Tourneeplan in den kommenden Tagen Konzerte geplant. Dort war der blutige Anschlag verübt worden. Ob es zu diesen Konzerten kommt, war am Dienstag zunächst unklar.

Zwei Monate nach dem Anschlag am Londoner Parlament erschüttert ein weiterer Terrorangriff die Briten. Mindestens 23 Menschen kommen am Montagabend ums Leben - Ziel waren Kinder und Jugendliche, die ein Popkonzert besuchten.

16.30 Uhr: Beim Europa-League-Finale von Manchester United verliert der Fußball seine Bedeutung

Die Spieler des Fußballklubs Manchester United haben in ihrem Abschlusstraining eine Pause eingelegt und den Opfern des Anschlags mit einer Schweigeminute gedacht. Am Mittwochabend, also nur rund zwei Tage nach dem tödlichen Anschlag sollen die Spieler im Finale der Europa-League mit dem niederländischen Team Ajax Amsterdam um den Titel ringen. Doch das "Giganten-Duell" hat angesichts des Terrors seine Bedeutung verloren.

Erst vor wenigen Wochen musste die Mannschaft von Borussia Dortmund kurz nach einem Anschlag zum Champions League antreten - und verlor. Der Angriff hatte sich gegen das Team selbst gerichtet, endete aber weitaus weniger tragisch.

16.00 Uhr: Ist der IS tatsächlich für den Anschlag verantwortlich?

Der IS hat den Anschlag schon früh für sich reklamiert. Doch ist er tatsächlich verantwortlich für die Attacke in Manchester? Das lässt sich bislang nicht eindeutig klären. Die Sprache der Mitteilung, mit der sich der IS über seine üblichen Kanäle im Internet bekannt hat, entspricht früheren Erklärungen. Sie ist gefüllt mit religiösen Floskeln und kann als authentisch angesehen werden. Sogenanntes Täterwissen gibt die Mitteilung aber nicht preis. Alles, was sie aussägt, hätte jeder der Berichterstattung entnehmen können. Die Rede ist lediglich von einem Sprengsatz, der unter "Kreuzfahrern" in einem "Gebäude für schamlose Feiern" platziert worden sei. Weitere Details, die die Täterschaft des IS eindeutig belegen, fehlen.

Der IS nennt den Anschlag Rache und Antwort auf Angriffe gegen Muslime. In Syrien und im Irak steht der IS militärisch massiv unter Druck, Großbritannien unterstützt das von den Vereinigten Staaten geleitete Bündnis gehen die Terrormiliz. Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt: Je mehr der IS militärisch an Boden verliert, desto mehr setzt der IS auf Terror gegen Staaten, die ihn bekämpfen. Damit will er Stärke demonstrieren, um für Anhänger und Sympathisanten attraktiv zu sein.

15.45 Uhr: Angela Merkel betont Verbundenheit zu Großbritannien

Auch nach dem Anschlag in Manchester spielt der Brexit in der Politik eine Rolle. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, dass EU und Großbritannien trotz des Austritts der Briten weiterhin zusammenarbeiten wollen. "Gerade an einem solchen Tag wie heute, an dem wir der Opfer von Manchester gedenken, wird uns das noch einmal deutlich, wie eng wir miteinander verbunden sind", sagte sie bei einer Veranstaltung in Berlin. In einer Stellungnahme, die Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter veröffentlichte, zeigt sich die Kanzlerin bestürzt: "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen." Deutschland stehe an der Seite der Menschen in Großbritannien, gegen die Terroristen solle mit Entschlossenheit vorgegangen werden.

15.30 Uhr: Nach Anschlag: Polizeieinsätze und kontrollierte Explosion

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf das Konzert von Ariana Grande in Manchester hat es am Dienstag weitere Polizeieinsätze in der nordenglischen Stadt gegeben. Diese hätten in den Stadtteilen Whalley Range und Fallowfield stattgefunden, teilten die Beamten mit. Bei einem der Einsätze habe es auch eine "kontrollierte Explosion" gegeben.

15.18 Uhr: Italien erwartet Botschaft der G7 gegen Terrorismus

Italien erwartet nach dem Bombenanschlag in Manchester eine starke Botschaft der G7-Gruppe gegen Terrorismus. Am Freitag und Samstag kommen in Sizilien die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen zu einem Gipfel zusammen. "Wir haben in Taormina die Möglichkeit, gemeinsam zu beteuern, dass die Feigheit derjenigen, die junge Frauen und junge Männer töten, nicht unseren Frieden besiegen wird", sagte Regierungschef Paolo Gentiloni am Dienstag in Rom. Italien hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe inne, die außerdem aus Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Japan besteht.

Am Dienstag sollten italienische Anti-Terror-Einheiten bei einem Treffen im Innenministerium zusammenkommen, um erneut über die Sicherheitslage zu beraten, wie Gentiloni ankündigte. Am Abend wird US-Präsident Donald Trump in Rom erwartet, der am Mittwoch Papst Franziskus und schließend Staatspräsident Sergio Mattarella und schließlich auch Gentiloni treffen wird. Am Freitag und Samstag findet dann der G7-Gipfel unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

15.16 Uhr: Theresa May in Manchester eingetroffen

Die britische Premierministerin Theresa May ist am Dienstagnachmittag in Manchester eingetroffen, um sich nach dem Bombenanschlag ein Bild von der Lage zu verschaffen. Gemeinsam mit der britischen Innenministerin Amber Rudd besuchte May das Hauptquartier der Polizei in Manchester, wie die Fernsehsender BBC und Skynews berichteten.

15.13 Uhr: Pep Guardiolas Frau und Töchter bei Konzert von Ariana Grande

Wie britische und spanische Medien übereinstimmend berichten, soll die Familie von Pep Guardiola vom Anschlag in der Manchester Arena direkt betroffen sein. Den Berichten zufolge waren Guardiolas Ehefrau Christina Serra sowie die beiden Töchter des Trainers von Manchester City bei dem Konzert von Ariana Grande dabei. Guardiolas Familie wurde durch die Explosion, die sich in einem Foyer der Halle kurz nach dem Konzert der US-Sängerin ereignete, nicht verletzt, heißt es.

15.06 Uhr: Große Anteilnahme von Sportlern weltweit

"Was für eine Welt, in der wir leben...": Wie Fußball-Nationalspieler Toni Kroos haben sich zahlreiche andere Profi-Sportler bestürzt über den Anschlag in Manchester gezeigt. "Es ist schwer zu akzeptieren, heutzutage nicht einmal sorgenfrei auf ein Konzert gehen zu können", twitterte Kroos am Dienstag.

Er schicke Gedanken und Gebete an die Menschen in Manchester, teilte Nationalmannschaftskollege Mesut Özil mit. Jérôme Boateng sprach von "schrecklichen Nachrichten" aus der nordenglischen Stadt.

Der frühere Manchester-United- und heutige Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo teilte ein Bild der britischen Flagge mit der Aufschrift "MANCHESTER". "Als Vater und Mensch macht mich das Geschehene wirklich traurig", schrieb David Beckham, der früher auch für Manchester United auflief.

Jamaikas Sprint-Star Usain Bolt sprach sein Mitgefühl an alle Betroffenen aus, Ex-Tennisprofi Boris Becker schrieb "R.I.P." und fragte: "Was können wir tun, um den Familien zu helfen, die gestern Abend in Manchester einen unbeschreiblichen Verlust erlitten haben?" Formel-1-Pilot Jenson Button trauerte über die "vielen jungen, verlorenen Leben".

14.55 Uhr: Britische Muslime verurteilen Anschlag in Manchester

Der Rat der britischen Muslime (MCB) hat den Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester als «schreckliche und kriminelle Tat» verurteilt. «Die Täter sollen in diesem Leben und auch im nächsten das volle Ausmaß der Gerechtigkeit erfahren», sagte Generalsekretär Harun Khan am Dienstag. Bei dem Bombenanschlag auf die Besucher des Konzerts von Popstar Ariana Grande in der nordenglischen Stadt waren am Montagabend mindestens 22 Menschen getötet und knapp 60 verletzt werden.

14.40 Uhr: Achtjährige unter den Todesopfern von Manchester

Unter den Todesopfern des Terroranschlags von Manchester ist ein achtjähriges Mädchen. Das Kind komme aus Layland nordwestlich von Manchester, teilte die dortige Bezirksverwaltung mit. Den Rettungskräften zufolge waren unter den 59 Verletzten, die nach dem Anschlag am Montagabend ins Krankenhaus gebracht wurden, zwölf Kinder und Jugendliche noch keine 16 Jahre alt. Die Opfer hatten ein Konzert des US-Stars Ariana Grande besucht.

Nach dem Anschlag mit über 20 Toten bei einem Ariana-Grande-Konzert in Manchester ist die Popwelt entsetzt. Auf Twitter sprechen viele Stars ihr Bedauern aus.

