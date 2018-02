2018-02-27 21:38:27.0

Österreich ORF verklagt Vizekanzler Heinz-Christian Strache

Prominenter Rechtsstreit in Österreich: Der Österreichische Rundfunk verklagt Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ - und das soziale Netzwerk Facebook.

Der ORF hat den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wegen eines Facebook-Postings verklagt. Das teilt der Sender mit. In dem Posting wirft Strache einem ORF-Moderator "Lügen" vor. Die Klage bezieht sich auf die Punkte Unterlassung und Urteilsveröffentlichung.

Mit dem Posting von Mitte Februar habe Strache "in der Verfälschung eines ORF-Werbe-Sujets" dem ORF unterstellt, "er verbreite in allen seinen Medien Fake News, Lügen und Propaganda", so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. "Damit wurde im Zusammenhang mit einem ORF-Inserat ein ehrenrühriger und kreditschädigender Text hinzugefügt. Mit diesem Text wurde die journalistische Arbeit von 800 ORF-Journalistinnen und Journalisten im Fernsehen, Radio und Online diskreditiert."

Die Klage richtet sich auch gegen Facebook, da sich das soziale Netzwerk bislang geweigert habe, den Beitrag zu löschen. (AZ)