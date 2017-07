2017-07-01 17:09:00.0

Österreich ÖVP wählt Außenminister Kurz zum Parteivorsitzenden

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz ist mit fast 99 Prozent zum neuen Parteichef der ÖVP gewählt worden. Bei den Neuwahlen im Herbst will er die ÖVP zum Erfolg führen.

Der 30-jährige Sebastian Kurz wurde auf dem ÖVP-Bundesparteitag in Linz mit 98,7 Prozent gewählt. Sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner hatte bei seiner letzten Wahl 99,1 Prozent der Stimmen bekommen. Dreieinhalb Monate vor der Nationalratswahl hat die ÖVP nun die letzten personellen und strukturellen Weichen gestellt. Kurz erhielt am Samstag 464 von 472 Stimmen. Damit schuf sich der amtierende Außenminister eine starke innerparteiliche Machtbasis.

Statutänderung gibt Kurz weitgehend freie Hand

Die Übernahme des Parteivorsitzes hatte der bei den Wählern beliebte Außenminister an neue Vollmachten geknüpft: Kurz will unter anderem seine Mannschaft und die Kandidatenliste für die Wahl selbst zusammenstellen. Der Parteitag beschloss eine Statutenänderung, die Kurz personell und inhaltlich weitgehend freie Hand gibt.

ANZEIGE

Zuvor hatte Kurz mehr Klartext und Handlungsstärke in der österreichischen Politik gefordert. "Wir sind ein Stück weit Weltmeister im Weiterwursteln geworden", sagte er vor rund 1200 Delegierten und Gästen in Linz. "Hören wir damit auf, die Dinge schönzureden." Dem Land gehe es längst nicht so gut, wie die Politik es oft glauben mache. Dreieinhalb Monate vor der Nationalratswahl forderte er mehr Eigenverantwortung und eine neue Kultur der Leistung.

Obendrein betonte Kurz erneut, dass die Zuwanderung und die Integration ihre Grenzen hätten. "Wir dürfen kein System aufrechterhalten, das zu einer immer größeren Überforderung in Europa führt." Die Mittelmeer-Route müsse geschlossen werden, sagte Kurz, ohne auf Details zu einer praktischen Umsetzung einzugehen. Er verlangte "Null-Toleranz für politischen Islamismus und Extremismus".

Kurz gilt als Hoffnungsträger der ÖVP

In Umfragen liegt die ÖVP derzeit klar hinter den Sozialdemokraten und der Rechtsaußenpartei FPÖ. Kurz gilt jedoch als Hoffnungsträger seiner Partei und könnte das Blatt für die ÖVP wenden. Denn bei der Präsidentschaftswahl im vorigen Jahr hatten die österreichischen Wähler den beiden Koalitionsparteien ihr schlechtestes Ergebnis seit 1945 beschert und dafür gesorgt, dass ihre Kandidaten nicht in die Stichwahl kamen. Dies gelang dagegen dem FPÖ-Bewerber Norbert Hofer, der später gegen den ehemaligen Grünen-Chef Van der Bellen verlor.

In Österreich soll im Oktober neu gewählt werden, die große Koalition aus SPÖ und ÖVP ist gescheitert. Kurz hatte schon früh Neuwahlen verlangt und sich nach dem Rücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner als sein Nachfolger sofort in Stellung gebracht. Die ÖVP-Spitze bestimmte ihn dann im Mai einstimmig bei einer Vorstandssitzung zum neuen Parteivorsitzenden und sprach sich für Neuwahlen aus. dpa/AZ