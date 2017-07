2017-07-17 22:37:00.0

Irak Offenbar deutsche IS-Anhängerinnen in Mossul festgenommen

Sie sollen sich zuletzt in einem Tunnel in Mossul versteckt haben. In der befreiten IS-Hochburg wurden offenbar 20 Anhängerinnen der Terrormiliz festgenommen, darunter 5 deutsche.

Luftaufnahme von Mossul: In der befreiten IS-Hochburg wurden offenbar fünf deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz festgenommen. Foto: Felipe Dana (dpa)