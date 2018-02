2018-02-07 06:41:00.0

"heute show" Oliver Welke entschuldigt sich für Spott über AfD-Politiker

Oliver Welke hat sich in der ZDF-Sendung "heute-show" über den stotternden AfD-Politiker Dieter Amann lustig gemacht. Dafür hat er sich jetzt entschuldigt. Von Philipp Kinne

So etwas soll nicht passieren, darf nicht passieren, ist aber passiert: Die ZDF-„heute show“ hat sich in einem Beitrag über den sprachbehinderten AfD-Sachverständigen Dieter Amann lustig gemacht. Die AfD warf dem Moderator Oliver Welke vor, sich „in menschenverachtender Weise“ über Amann „ausgelassen“ zu haben. Welke entschuldigte sich umgehend mit einem persönlichen Statement über Twitter: „Sollte sich Herr Amann verletzt fühlen, tut mir das persönlich leid.“

Wir haben einen Fehler gemacht. Dafür entschuldigen wir uns. pic.twitter.com/jK2mYZ9sic ANZEIGE — ZDF heute-show (@heuteshow) 5. Februar 2018

AfD fordert "sofortige Entfernung" von Oliver Welke aus dem Programm

Wie konnte es zu dem Fauxpas kommen? In der „heute show“ vom vergangenen Freitag ist ein Einspieler von einer Ausschusssitzung des Bundestags zu sehen. Darin äußert Amann Zweifel daran, dass Flüchtlinge ausreichend gut Deutsch sprechen, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dann bricht seine Stimme ab, der AfD-Mann stottert. Das Publikum der Satiresendung bricht in in Gelächter aus. Oliver Welke ahmt das Stottern des sprachbehinderten Mannes nach. Was in der „heute show“ nicht gezeigt wird, sind die entscheidenden Momente vor Beginn der Rede: „Ich möchte etwas voraus schicken“, sagt Amann da. „Ich bin es nicht gewohnt vor so vielen Menschen zu reden und ich stottere“. Der Satire-Sendung habe dieser Ausschnitt nicht vorgelegen, rechtfertigt sich Moderator Welke.

Doch die ausführliche Entschuldigung reicht der AfD nicht. Die baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion fordert nun nicht nur eine Distanzierung des Senders, sondern auch die „ sofortige Entfernung“ von Welke aus dem Programm, weil dieser sich „in widerwärtiger und menschenverachtender Weise“ über Amann lustig mache. Der Ausschnitt zeige, welch Geistes Kind „der vermeintliche Gutmensch Oliver Welke in Wirklichkeit ist“ und erfülle „zweifelsfrei alle Kriterien ‘faschistoider Hatespeech‘“.

Die Sendung können Sie hier in der Mediathek des ZDF anschauen. Der Beitrag beginnt ab Minute 15.