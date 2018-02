2018-02-22 22:51:01.0

Türkei reagiert sofort Parlament in Den Haag erkennt Völkermord an Armeniern an

Ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Türkei: Der Massenmord an Armeniern 1915. Es war Völkermord, sagt das niederländische Parlament. Ankara reagierte prompt.

Trotz des Parlamentsvotums will die niederländische Regierung weiterhin von «der Frage des armenischen Genozids» reden. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)