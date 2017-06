2017-06-21 12:10:19.0

Rheinland-Pfalz Polizei bereitet sich auf Kohl-Trauerfeier vor

Am 1. Juli soll in Speyer eine Trauerfeier für Helmut Kohl stattfinden. Die Polizei trifft schon jetzt Vorkehrungen für das Requiem zu Ehren des früheren Bundeskanzlers.

Bereits am Tag nach dem Tod des Altkanzlers am vergangenen Freitag sei beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen eine Projektgruppe zur Einsatzplanung gebildet worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch in Mainz. Eine solche "Besondere Aufbauorganisation" (BAO) werde immer dann gebildet, wenn es eine besondere Einsatzlage gebe.

Helmut Kohl bekommt einen europäischen Trauerakt

Die Projektgruppe soll zunächst prüfen, welche Anforderungen auf die Polizei zukommen. Der nächste Schritt ist die Einsatzplanung, aus der sich der Personalbedarf ergibt. Untereinheiten der BAO kümmern sich um einzelne Fragen wie Logistik und Öffentlichkeitsarbeit.

Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren nach langer Krankheit in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Am 1. Juli ist im Anschluss an einen europäischen Trauerakt in Straßburg ein Requiem für Kohl im Dom von Speyer geplant. Die Uhrzeit für den Beginn der Messe steht noch nicht fest. Seine letzte Ruhestätte soll Kohl auf eigenen Wunsch auf einem Friedhof in Speyer finden, auf dem die Mitglieder des Domkapitels beigesetzt werden, und nicht im Familiengrab in Ludwigshafen. dpa/AZ

