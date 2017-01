2017-01-15 08:27:39.0

Belgien Polizei rückt zu Anti-Terror-Razzien in Molenbeek aus

In Brüssel gab es am Samstag Anti-Terror-Einsätze. Im Stadtteil Molenbeek wurden dabei drei Verdächtige in Gewahrsam genommen.

Immer wieder gibt es Anti-Terror-Einsätze in Brüssel. (Archivbild) Foto: Laurent Dubrule (dpa)