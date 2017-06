2017-06-02 08:48:40.0

Donald Trump Pressestimmen: "Ein historisches Vergehen gegen den Planeten"

Donald Trump führt die USA aus dem Klimaabkommen von Paris - und erntet dafür bei Politikern weltweit massive Kritik. Auch die Medien gehen hart mit dem US-Präsidenten ins Gericht.

Einer gegen fast 200 Länder: Mit dem angekündigten Ausstieg seines Landes aus dem historischen Pariser Abkommen hat US-Präsident Donald Trump der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel einen schweren Schlag versetzt. Er werde ab sofort die "schlechte" Vereinbarung von 195 Staaten nicht mehr umsetzen, sagte Trump am Donnerstag. Sie gehe einseitig zu Lasten seines Landes und verursache dort den Verlust von Jobs. Weltweit erntete der US-Präsident massive Kritik mit seinem Vorgehen. Die Pressestimmen.

Internationale Pressestimmen zum Rückzug der USA aus Klimaschutzabkommen

Der von Präsident Donald Trump am Donnerstagabend bekannt gegebene Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen hat keine unmittelbaren Auswirkungen. Weder steigt dadurch das Volumen der Treibhausgase, das Amerika als zweitgrößter Emittent der Welt in die Luft bläst. Noch ist damit eine Kehrtwende in der Klimagesetzgebung verbunden. Besser wird es allerdings auch nicht. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Die beiden verbliebenen Stützen der Klima-Allianz (Europa und China, die Red.) lauern schon auf die zusätzlichen Milliarden, die sich ohne amerikanische Konkurrenz mit erneuerbaren Energien oder Technologien zur Energieeffizienz verdienen lassen werden. Eines sollte nur nicht vergessen werden: China ist und bleibt ein schwieriger Partner, aus vielerlei Gründen. Die Europäer wären deshalb gut beraten, Distanz zu wahren - und an den Tag zu denken, an dem die USA hoffentlich ins Reich der Vernunft zurückkehren. Süddeutsche Zeitung

Die USA steigen aus, das ist schade. Wir Deutschen allerdings sollten uns um unsere Autos kümmern, um unsere Häuser, um unsere Kohlekraftwerke. Es gibt ein paar Dinge auf der Welt, an denen Donald Trump nicht schuld ist. Zeit Online

Donald Trump hatte mit der Behauptung Wahlkampf betrieben, der Klimawandel sei eine Falschmeldung, die China fabriziert habe, um den USA einen Wettbewerbsnachteil aufzudrängen, indem Umweltgruppen ermutigt werden, unhaltbare Subventionen für saubere Energien zu fordern. (...) Man mag über das Ausmaß debattieren, in dem die globalen Durchschnittstemperaturen in unserem Zeitalter als Folge der von Menschen verursachten Schadstoffemissionen ansteigen. Doch die langfristigen Vorteile eines Wandels von fossilen Brennstoffen zu sauberer Energie für alle Volkswirtschaften sind eindeutig. The Times

Mit seiner rückwärts gewandten Politik und seinen ermüdenden Eskapaden scheint Präsident Trump sein Bestes geben zu wollen, um zu schaffen, was unmöglich sein sollte: die US-Präsidentschaft unbedeutend für den Fortschritt der Welt zu machen. Der Klimawandel ist ein Beispiel. Washington Post

Vermutlich wird die klimafeindliche Politik Trumps durch die nachhaltige Strategie vieler (US-)Bundesstaaten aufgewogen. Das heißt: In den USA werden in den nächsten Jahren die Emissionen nicht sinken, sondern stabil bleiben. (...) Bedeutsamer ist aber, dass vor allem China und Indien, die neben den USA zu den größten CO2-Produzenten der Welt gehören, den eingeschlagenen Weg ins postfossile Zeitalter weiterhin beibehalten. Tages-Anzeiger

Trump hat den Weg gewählt, der am wenigsten abrupt ist, um den internationalen Kampf gegen den Klimawandel zu verlassen. Tatsächlich sieht das Pariser Abkommen von 2015 vor, dass die Länder den unterschriebenen Pakt erst drei Jahre nach dem Inkrafttreten kündigen können. (...) Es ist Teil von Obamas Erbe, was jetzt diese Situation provoziert hat (...). Trump hat die Tür zugeschlagen, aber sie lässt sich nicht ganz schließen. Für den Moment.... La Vanguardia

Der Planet krepiert langsam an Erstickung, aber Trump zieht sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurück, das von 147 Ländern ratifiziert wurde, darunter die Vereinigten Staaten selbst. Er bestätigt damit erneut, dass er komplett auf das Konzert pfeift, das die Nationen versuchen, zusammen zu spielen. Er bekräftigt seinen Willen zum Isolationismus: America first! Die Entscheidung Trumps ist viel mehr als eine enorme Enttäuschung, viel mehr als eine schlechte Neuigkeit (auch für die Amerikaner). Es ist ein historisches und kriminelles Vergehen gegen den Planeten. Le Parisien

Es mag paradox klingen, aber die Europäer können Donald Trump im Grunde dankbar sein. .... Es eröffnet sich ihnen auf der Weltbühne eine neue Chance, je lauter der US-Präsident "America first!" brüllt und sein Land zum Protektionismus antreibt. Die Europäische Union müsste dem nur entgegensetzen, was sie aus eigener Kraft bisher nicht zustande gebracht hat: Mit "Vorwärts Europa!" können die Mitgliedstaaten sich in der Welt einen neuen Stellenwert erarbeiten. Jetzt oder nie. Trumps Attacken von außen werden den Prozess zur Erreichung eines doppelten EU-Zieles beschleunigen, an dem sich die Mitgliedstaaten seit langem abarbeiten, woran sie aber wegen interner Streitereien stets scheiterten: eine stärkere politische Union im Inneren herzustellen; und auf dieser Basis global stärker mitzuspielen. Der Standard

Es gibt (mindestens) zwei Arten, die egoistische Blindheit (...) Donald Trumps zusammenzufassen. Die erste ist festzustellen, dass der anachronistische Ausstieg aus dem Pariser Abkommen - trotz seiner offensichtlichen Grauzonen der größte globale diplomatische Deal, der jemals auf den Weg gebracht wurde - ein riesiger Rückschritt ist. Eine Ohrfeige ins Gesicht der Menschheit. (...) Die Pessimisten werden sagen, dass dies eine Angleichung nach unten bei den Versprechen zur Reduzierung der Treibhausgase nach sich ziehen wird, die schon jetzt weit von dem entfernt sind, was notwendig ist, um den Anstieg der Temperaturen auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Optimisten werden darin im Gegenteil eine einmalige Chance zur Klärung sehen. (...) Der Brexit mobilisiert Europa neu und regt es wieder an, dieser "Amerixit" könnte den Rest der Welt dazu bringen, sein Ambitionsniveau zu erhöhen. Libération

Präsident Trump glaubt, dass er in der Lage sein wird, ein Klimaabkommen neu zu verhandeln, hinter dem 190 Länder stehen, was man im besten Fall als einen naiven Zugang zur globalen Diplomatie verstehen kann, im schlimmsten Fall aber als Ausdruck eines grundlegenden Mangels an Respekt für die Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Arbeitsstunden, die Politiker, Diplomaten, Wissenschaftler und andere in das Klimaschutzabkommen gesteckt haben, das in Paris erzielt wurde. (...) Niemand sollte Präsident Trump anklagen, dass er "Amerika zuerst" setzt, aber ebenso legitim ist es, dass Amerikas engste Freunde, zu denen Dänemark gehört, alles tun, um zu verhindern, dass die Trump-Ära in ein "Amerika zuletzt" ausartet. Jyllands-Posten