2018-02-07 21:57:41.0

Presseschau Pressestimmen zur GroKo: "Zukunft? Nicht mit dieser Koalition"

Die Pressestimmen zur GroKo sind ziemlich einhellig: Die neue Regierung ist ein Zweckbündnis zum Machterhalt - vor allem für Angela Merkel. Der Überblick.

"Das politische Ende von Merkel (63), Schulz (62) und Seehofer (68) ist absehbar. Ob Merkel noch einmal vier Jahre Regierungschefin bleibt, ist mehr als unsicher. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass sie noch während der Legislaturperiode einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger Platz macht." Tagblatt.ch (Schweiz)

"Was das Aushandeln von Kompromissen angeht, waren CDU/CSU und SPD wesentlich professioneller als vorher CDU, CSU, FDP und Grüne." Tagesschau

"Und Martin Schulz? Der macht den Westerwelle. Er klammert sich an das Amt, das Popularität verspricht, und gibt dafür den Parteijob ab. Anstatt die Basis zu befrieden und sich durch die Kärrnerarbeit neue Reputation zu erarbeiten, geht er ins Kabinett. Da wollte er nie hin - eine beispiellose Kehrtwende. Die Kanzlerin wird künftig die Leitlinien der Politik mit Frau Nahles und Herrn Scholz besprechen." RP Online

"Die neue Große Koalition unter Angela Merkel gibt sehr viel Geld aus und drückt sich um strukturelle Reformen. Die sogenannte Steuerentlastung ist ein Witz." Augsburger Allgemeine

"Die Deutschen sind keine Nation der Mutigen, im Gegenteil, der Ausdruck "German Angst" ist international zum stehenden Begriff geworden. Wagnisse schätzt man zwischen München und Flensburg nicht. Anders lässt sich nicht erklären, warum Merkel zum vierten Mal Kanzlerin wird." Mittelbayerische Zeitung

"Zukunft? Nicht mit dieser Koalition. (...) Die heute schon hart arbeitende Mitte der Gesellschaft soll ein weiteres Mal die Zeche für ein schwarz-rotes Kartell der Mutlosigkeit zahlen, ohne sich dafür wenigstens ihre Zukunft weiterhin so gestalten zu können wie bisher." Allgemeine Zeitung (Mainz)

"Union und SPD haben einiges vor, was das Land verändern wird – im Kleinen. Aber gegen das wachsende Bedürfnis nach einem politischen Neuanfang hatten sie nie eine Chance." Zeit

"Womit will die CDU die Zukunft prägen und das Land? Etwa mit dem Wirtschaftsministerium allein? Das ist ein Witz." Bild

"Wenn sie es wirklich ernst meinen mit der "neuen Politik", dann mögen Merkel, Schulz und Seehofer, bevor sie endlich losregieren, ein paar Tage ausspannen, ausschlafen - und uns dann überraschen. Indem Sie auch wirklich ernst machen." Spiegel Online

"Es ist eine Zweck-Ehe, die leidenschaftslos fortsetzt, was in den zwölf Jahren Kanzlerschaft Merkel acht Jahre lang ohnehin bereits politische Realität war: die notgedrungene Verbindung der alten Parteischlachtrösser der Republik in einer Großen Koalition, die zwar noch den Namen „Große“ trägt, ihn aber angesichts der Machtverhältnisse längst nicht mehr verdient." Südwestpresse

Pressestimmen zur GroKo: "Mit letzter Kraft"

"Mit letzter Kraft haben sich Union und SPD über die Ziellinie geschleppt. Aber schon vom ersten Tag an steht das Bündnis der geschwächten, verunsicherten Volksparteien unter dem stärker werdenden Druck von rechts wie von links. Es könnte ihre letzte Koalition sein. Ein Blick in die Länder zeigt, was auch dem Bund bevorsteht - dort sind die unterschiedlichsten Dreierbündnisse längst Realität." Straubinger Tagblatt

"Die große Koalition sieht sich als Fels in der Brandung. Aber der Fels wird immer kleiner, und auf die Brandung haben fünf Parteien in vier Monaten keine schlagfertige Antwort gefunden." FAZ

"Das Ende der Ära Merkel ist paradoxerweise mit ihrer Unterschrift unter dem Koalitionsvertrag absehbar. Wie das inhaltliche Vakuum nach Merkel gefüllt werden soll, weiß so richtig niemand. Es ist auch nicht mehr viel da." Handelsblatt

"Die Bundesrepublik Deutschland, 69, bekommt mit der vierten GroKo ihrer Geschichte ein Bündnis, in dem die führenden Figuren bei der Bildung einer Regierung eklatant gegen den Grundsatz "Erst das Land, dann die Partei" verstoßen haben. Die Große Koalition ist (auch) zu einer Versorgungsfrage verkommen. Ein guter Start ist das nicht." Stern

"Die neue große Koalition startet ohne Euphorie. Sie wird vermutlich einen Übergang markieren, denn mit ihr endet die Ära Angela Merkel. Alle drei Regierungsparteien müssen neues Führungspersonal aufbauen und positionieren, denn ob die kleinen Schritte reichen, um die großen Fragen zu lösen, wird sich in den kommenden vier Jahren erweisen." General-Anzeiger (Bonn)

"Die Misere ist schon daran zu erkennen, dass sich die CDU kein Schlüsselministerium gesichert hat – selbst das Bildungsressort, das zu einem solchen werden sollte, wird wohl kaum erblühen. Die kommende Bundeskanzlerin hat sich ihre vierte Amtszeit teuer (und nicht zum Wohle ihrer Partei) erkauft." Welt

