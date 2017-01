2017-01-20 23:37:08.0

Reaktionen Pressestimmen zur Trump-Vereidigung: "Eine verlogene Rede"

Donald Trump hat bei seiner Vereidigung zum neuen US-Präsidenten klar gemacht, dass es ihm ausschließlich um Amerika geht. Die Pressestimmen zur Antrittsrede.

Pressestimmen zu Donald Trump und seiner Antrittsrede bei der Vereidigung: Der neue US-Präsident bleibt bei dem Stil, mit dem er auch im Wahlkampf erfolgreich war - und stößt damit bei den Kommentatoren der Medien auf eine Mischung aus Ungläubigkeit und Sorge. Ein Überblick:

"Wer geglaubt hatte, die feierliche Amtseinführung würde einen milden, gemäßigten Präsidenten in Donald Trump hervorbringen, wurde am Freitag enttäuscht. Was Trump nach seiner Vereidigung durch den Obersten Richter John Robert ablieferte, war eine populistische Kampfansage an die etablierte Politik, wie es sie wohl noch nie gab beim Amtsantritt eines US-Präsidenten." Welt

"Europa und Deutschland sollten den Amtsantritt des Donald Trump als Weckruf verstehen: Es wird jetzt mehr denn je auch auf sie ankommen, auf ihre Leistungsfähigkeit und ihre Verantwortungsbereitschaft, damit der Westen den Stürmen der Gegenwart standhält. Aber Amerika unter Donald Trump – das wird ein anderes Amerika sein." Frankfurter Algemeine

"Jeder bekommt den Präsidenten, den er verdient. So viel steht fest. Dumm nur, dass noch keine Mauer um die Vereinigten Staaten steht, die den Rest der Welt vor ihrem Staatsoberhaupt schützt. Deren Unheil wird auch unser Unheil, das scheint sicher." taz

"Auch als Präsident bleibt Trump im Wahlkampfmodus. Warum? Weil es funktioniert. Er setzt auf seinen bewährten Mix aus Emotionen, Provokationen und Stammtischsprüchen. Jedem muss klar sein, dass seine Versprechen nie eingelöst werden können." Westfälische Nachrichten

"Donald Trump hat eine demagogische, eine verlogene Rede gehalten. (...) Er hat keine politische Agenda. Er will gewinnen. Sonst nichts." Frankfurter Rundschau

"Der Imperator gibt kein Pardon. Donald Trumps erste Rede im Amt hat gezeigt, welcher Geist von jetzt an herrscht. Das Amerika, wie er es repräsentiert, kommt zuerst, immer und überall. Gegnern macht er Angst." Tagesspiegel

"Wer gehofft hatte, die Würde und Verantwortung des Amtes könnten Donald Trump beeindrucken oder in seinen Ansichten verändern, wurde gestern auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Kein Ton der Versöhnung oder eine ausgestreckte Hand in Richtung seiner politischen Gegner. Die Einführungsrede Trumps in Washington D.C. war ein wütender Rundumschlag gegen das Establishment, eine Kampfansage gegen Freund und Feind." Südwest-Presse

"Bislang war für Trump die Präsidentschaft das ersehnte Ziel. Jetzt muss er daran denken, was am Ende seiner Präsidentschaft übrig bleiben wird. Die Gefahr besteht, dass es ein Dauerkonflikt mit den Verfassungsorganen sein wird." Badische Neueste Nachrichten

"Aus deutscher Sicht gibt es nur eine Bitte an den neuen Präsidenten, dessen Rede beeindruckend war: Isolieren Sie nicht Ihr Land, nehmen Sie Ihre natürlichen Bündnispartner im Westen mit und denken Sie an die kleinen Staaten, beispielsweise im Ostseeraum, die auf Ihren Schutz angewiesen sind." SHZ

""America first": Das ist seine Kampfansage, sein Schlachtruf, den er auch vor dem Capitol wiederholte. Am Ende steht "America first" aber doch nur für "Trump first". Die USA werden ab sofort von einem pathologischen Narziss geführt. Dies macht das, was kommt, so unberechenbar." Thüringer Allgemeine

"Nach dem krawalligen Wahlkampf hatte man auf eine Geste glaubwürdiger Demut von Donald Trump gehofft. Doch er drosch nur alte Phrasen." Hamburger Abendblatt

"Deutschland wäre deshalb gut beraten, die Aufregung ein wenig herunterzudimmen. Trump ist nicht an seiner ersten Rede, die auch nach der Vereidigung eher nach Wahlkampf in einem ländlichen Swing-State klang, zu messen, erst recht nicht an seinen Tweets. Nein: Europa muss wachsam beobachten, wie Trumps Regierung im Detail agiert. Alarmiert, aber nicht fatalistisch. Auch in Washington gibt es überzeugte Transatlantiker." Merkur

"Die Ansprache, die er nach seiner Vereidigung hielt, war eine nur leicht abgemilderte Version seiner Wahlkampfreden, voll zackiger Parolen und pompösen Versprechungen. Er, der Rächer der Entrechteten, der Retter eines am Abgrund stehende Amerikas, der den Terror vom Antlitz der Erde tilgt: Was für eine Anmaßung. Wie er das alles schaffen will, das sagte Trump auch am Freitag nicht." Thüringer Allgemeine

Das ist Donald Trump

Donald Trump wird der neue Präsident der USA. Fakten und Zahlen zu ihm.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Bei der US-Wahl am 8. November 2016 gelang es ihm dennoch, eine deutliche Mehrheit der Wahlmänner hinter sich zu vereinen.

"Trump erwischt Deutschland und Europa an einem wunden Punkt: Die hierzulande beliebte Kombination aus moralischem Zeigefinger und finanzieller Zurückhaltung wäre auch unter einem anderen US-Präsidenten nicht mehr durchzuhalten gewesen. Deutschland muss mehr internationale Verantwortung übernehmen. Dies geht einher mit höheren Verteidigungsausgaben und einer engeren Abstimmung der europäischen Sicherheitspolitik. Als Trittbrettfahrer kann Deutschland jedenfalls nicht mehr lange unterwegs sein." Stuttgarter Zeitung