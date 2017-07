2017-07-07 06:48:00.0

Kommentar Raser müssen hart bestraft werden

Die Botschaft muss klar sein: Wer bei einem illegalen Straßenrennen mitmacht und einen Menschen schwer verletzt oder tötet, muss in jedem Fall ins Gefängnis. Von Holger Sabinsky-Wolf

Endlich bekommen Raser die Behandlung, die sie verdienen. Das Landgericht Berlin hat im Februar zwei Raser wegen Mordes lebenslang hinter Gitter geschickt. Der Bundestag hat ein schärferes Gesetz gegen verbotene Autorennen auf den Weg gebracht. Und nun heben die höchsten Richter ein viel zu mildes Raser-Urteil auf. Die gemeinsame Botschaft der Entscheidungen: Wer bei einem illegalen Straßenrennen mitmacht und einen Menschen schwer verletzt oder tötet, muss in jedem Fall ins Gefängnis.

Das ist die richtige Gangart. Denn ein Raser nimmt zumindest in Kauf, dass er anderen schadet. Ob eine hohe Strafe einen testosterongesteuerten Rowdy davon abhält, aufs Gas zu treten, darf bezweifelt werden. Das darf aber umgekehrt nicht bedeuten, es bei laschen Bestrafungen zu belassen. Denn von solchen Urteilen geht nicht nur ein Signal an den Täter aus, sondern auch ein Signal an die Gesellschaft. Alles andere als eine Gefängnisstrafe für Menschen, die durch ihr rücksichtsloses Verhalten das Leben anderer aufs Spiel setzen, ist mit dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung nicht zu vereinbaren.