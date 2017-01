2017-01-28 14:08:33.0

USA Regieren per Dekret: Die erste Woche mit Donald Trump

Eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, ein Einreiseverbot für Muslime: US-Präsident Donald Trump hat bereits in seiner ersten Woche im Weißen Haus viele seiner Drohungen wahr gemacht.

Seit dem 20. Januar ist Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Seit seinem Amtsantritt hat er viele seiner Wahlversprechen bereits in die Tat umgesetzt. Hier eine Übersicht seiner bisher unterzeichneten Dekrete:

Diese Dekrete hat Donald Trump bereits erlassen

Einreiseverbot für Flüchtlinge: Das Thema Flüchtlinge und Muslime nutzte Donald Trump schon im Wahlkampf aus, um Stimmung zu machen. Nun hat er seine Drohungen, ein Einreiseverbot für Muslime einzuführen, zumindest teilweise wahrgemacht. Am Freitag unterzeichnete er bei einem Besuch des Pentagon einen entsprechenden Erlass mit dem Titel: "Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen in die Vereinigten Staaten". Bürger aus sieben muslimischen Ländern erhalten demnach für drei Monate keine Visa mehr, syrische Flüchtlinge dürfen gar nicht mehr einreisen. Zum Artikel: Trump erlässt Einreiseverbot für viele Muslime

Mauerbau an der Grenze zu Mexiko: Auch der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war ein großes Thema in Trumps Wahlkampf. Nur mit einer Mauer ließe sich Drogenhandel und illegale Einreise verhindern. Nun hat er mit einem entsprechenden Dekret den Weg freigemacht für den umstrittenen Mauerbau. Von Mexiko erntete er dafür heftige Kritik. Bisher ist die rund 3200 Kilometer lange US-mexikanische Grenze größtenteils durch einen Zaun geschützt. Zum Artikel: Trump erlässt Dekret zum Mauerbau

Trump hebt Obamas Pipeline-Stopp per Dekret auf

Kein Stopp umstrittener Pipeline-Projekte: Trump will die beiden umstrittenen Ölleitungen "XL Pipeline" und "Dakota Access Pipeline" zu Ende bauen lassen. Am Dienstag unterzeichnete er zwei entsprechende Anordnungen. Dadurch könne er rund 28.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Sein Vorgänger Barack Obama hatte die beiden Pipeline-Projekte gestoppt. Zum Artikel: Trump macht Obamas Pipeline-Stopp rückgängig

Streichung von Zuschüssen für Familienplanungsorganisationen: Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat Trump die staatlichen Zuschüsse für Programme von Organisationen gestrichen, die im Ausland Abtreibungen anbieten. Damit hat er ein Versprechen gegenüber vielen christlich-konservativen Wählern eingelöst. Davon betroffen ist auch der internationale Arm von "Planned Parenthood", einer Familienplanungsorganisation, die der größte Anbieter von Abtreibungen in den USA ist. Zum Artikel: Trump streicht Mittel für Abtreibungsanbieter im Ausland

Ausstieg aus dem Handelsabkomme TPP: Gleich an seinem ersten Arbeitstag hat Trump Fakten geschaffen. Er unterzeichnete ein Papier, mit dem sich die USA aus dem transpazifischen Handels- und Investitionsschutzabkommen verabschieden. An sich sollte TPP die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den USA und Asien stärken. Zum Artikel: Trump bringt Ausstieg aus TPP auf den Weg AZ