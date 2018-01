2018-01-12 14:39:00.0

Verfassungsschutz beobachtet Reichsbürger-Szene wird immer größer

Die Zahl der Reichsbürger in Deutschland steigt weiter an. Doch das liegt auch an einer besseren Erfassung der Behörden. In einem Bundesland gibt es besonders viele Anhänger der Szene.

Die Szene der sogenannten Reichsbürger in Deutschland wird immer größer. Foto: Daniel Karmann (dpa)