Rauschgift Schon wieder mehr Drogentote in Deutschland?

Seit fünf Jahren nimmt die Zahl der Drogentoten in Deutschland wieder stark zu. Am heutigen Vormittag präsentiert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Statistik für 2016.

Seit 2012 sind in Deutschland über 4200 Menschen an den Folgen von Drogen wie Heroin, Kokain oder Crack gestorben. 2015 stieg die Zahl der Drogentoten um fast 200 Fälle an. Heute stellt das Bundeskriminalamt gemeinsam mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), die Statistik für das vergangene Jahr vor. Nachdem die Bundesländer Berlin und Brandenburg schon gestiegene Statistiken präsentiert hatten, gehen Experten auch deutschlandweit wieder von einem Anstieg aus. Doch woran liegt das?

Drogen werden immer billiger

Experten zufolge sind vor allem die bessere Stoffqualität und die niedrigen Preise die Ursache. Darüber hinaus sterben immer mehr Menschen an den sogenannten Legal Highs. Das sind synthetische Drogen, die als legale Alternativen zu illegalen Drogen vermarktet und zu Rauschzwecken konsumiert werden. Meistens werden sie als Badesalze, Kräutermischungen, Lufterfrischer oder auch als Dünger getarnt im Netz angeboten. Sie enthalten häufig Rauschmittel, Stimulanzien oder ähnliche chemische Wirkstoffe. Die tödlichste Droge war im vergangenen Jahr aber Heroin. Die meisten aller Drogentoten hatten sich vorher die Droge inhaliert oder gespritzt.

Drogen-Experte fordert Politik zum Handeln auf

Der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gaßmann fordert nun ein Umdenken in der Drogenpolitik. «Dass die Substanzen immer reiner und preiswerter werden, zeigt, dass wir mit der Verbotspolitik an diesem Ende nicht weiter kommen», sagte Gaßmann der Deutschen Presse-Agentur. Für Bundes- und Länderregierungen bestehe längst dringender Handlungsbedarf, ein «Weiter so» könne es nicht geben. «Wir brauchen fachpolitische Lösungen», sagte der Suchtexperte.

Seit Jahren steige die Zahl der Drogentoten wieder, seit Jahren klagten Politiker darüber. «Aber es ändert sich nichts», sagte Gaßmann mit Blick auf die Vorstellung des Berichts. Die gesundheitliche Versorgung von Suchtkranken etwa in Gefängnissen müsse besser werden. Viele der Drogentoten seien abhängige Häftlinge gewesen. Einige würden schon kurz nach ihrer Entlassung an einer Überdosierung sterben, weil sie im Gefängnis nicht oder nur unzureichend mit beispielsweise dem Heroin-Ersatzstoff Methadon versorgt würden. sib/dpa