Bundestagswahl 2017 Seehofer: FDP wäre Wunsch-Koalitionspartner

Für CSU-Chef Horst Seehofer wäre die FDP der Wunsch-Koalitionspartner auf Bundesebene. Eine große Koalition solle nicht der Normalfall sein.

Vier Monate vor der Bundestagswahl hat sich CSU-Chef Horst Seehofer persönlich für ein Bündnis der Union mit der FDP ausgesprochen. Das sei "eine durchaus denkbare Koalition - für mich sogar die Wunschkoalition", sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch vor einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag in München.

Wenn die Union 38 oder 39 Prozent erreiche und die FDP in den Bundestag einziehe, dann sei eine solche Koalition denkbar, sagte er und fügte allerdings hinzu: "Die FDP ist nach meiner Erfahrung in Bund und Land alles andere als ein bequemer Koalitionspartner. Da muss man schon zu Beginn einer Legislatur sehr klar festlegen, was man tut."

Seehofer: Große Koalition sollte nicht der Normalfall sein

Von 2009 bis 2013 hatte die Union im Bund zusammen mit der FDP regiert. Bei der Bundestagswahl 2013 scheiterte die FDP dann an der Fünf-Prozent-Hürde, es kam zu einer großen Koalition von Union und SPD.

Anfang Mai hatte Seehofer der "Rheinischen Post" gesagt: "Eine große Koalition sollte nicht der Normalfall sein." Demokratie brauche eine starke Regierung und eine starke Opposition. "Für Deutschland wäre es gut, wenn es eine kleine Koalition aus Union und FDP gäbe", sagte er. dpa/AZ

