2017-01-08 12:03:25.0

Bayern Seehofer verspricht Rückkehr zum G9

Bayerns Schüler sollen bei Bedarf mehr Zeit zum Lernen bekommen, verspricht Ministerpräsident Horst Seehofer. Doch intern ist die CSU über die G9-Frage gespalten.

Ministerpräsident Horst Seehofer hat keinen Zweifel daran gelassen, dass es künftig wieder ein neunstufiges Gymnasium in Bayern geben wird. „Wer will, kann sich mehr Zeit zum Lernen nehmen“, bestätigte der CSU-Chef am Wochenende. Das Kabinett hatte im Sommer beschlossen, dass Gymnasien im Freistaat das Abitur künftig in zwei Geschwindigkeiten anbieten können. Ob der Weg zum Abschluss acht oder neun Jahre dauert, entscheidet demnach ab dem Schuljahr 2018/19 jede Schule selbst. Seehofer geht davon aus, dass etwa 30 Prozent der bayerischen Gymnasiasten weiterhin "schneller ans Ziel wollen" und die achtjährige Variante bevorzugen.

Trotz aller Kritik gibt es in der CSU-Fraktion immer noch Anhänger eines reinen G8. „Denen sage ich: Ihr müsst mal schauen, was seit der überstürzten Einführung des G8 passiert ist, welche Folgen eingetreten sind“, stellt der Ministerpräsident klar. Seiner Meinung nach war der Streit sogar einer der Faktoren, die zum Verlust der absoluten Mehrheit seiner Partei bei der Landtagswahl 2008 beigetragen haben. Seit Jahren beklagen Schüler, Eltern und Lehrer, dass das G8 zu wenig Zeit lässt, den Stoff intensiv zu bearbeiten und gleichzeitig die eigene Persönlichkeit zu entfalten. AZ/dpa/sari