2017-05-15 11:58:04.0

Bundestagswahl 2017 Seehofer will mit Merkel über Schwerpunkte für Wahlprogramm sprechen

Die Planungen für ein gemeinsames Bundestagswahlprogramm der Union treten in die entscheidende Phase. Ab kommenden Sonntag arbeiten Merkel und Seehofer in Berlin gemeinsam daran.

Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen plant die Union nun die Arbeiten am gemeinsamen Bundeswahlprogramm. Am kommenden Sonntag wollen die Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer in Berlin über mögliche Schwerpunkte sprechen, wie Seehofer ankündigte. Endgültig beschlossen und vorgestellt werden soll das gemeinsame Wahlprogramm dann voraussichtlich Anfang Juli in Berlin.

CSU plant Orientierungsdebatte

Vor seinem Treffen mit Merkel will Seehofer mit der CSU-Führung über mögliche Schwerpunktthemen und deren Prioritäten sprechen. Dazu kommt der CSU-Vorstand am Freitag und Samstag zu einer Klausurtagung in Schwarzenfeld in der Oberpfalz zusammen. "Wir wollen dort eine Orientierungsdebatte über alle politischen Inhalte führen, die aus Sicht der CSU im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen sollen", sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur in München. Es sollten deshalb auf der Klausur auch keinerlei Papiere verabschiedet werden.

Nach dem Treffen mit Seehofer in Berlin ist Merkel am Montag, den 22. Mai, und Dienstag, den 23. Mai, zu Gast in München: Am Montagabend nimmt sie an einer Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU teil. Am Dienstagabend folgt ein gemeinsamer Bierzelt-Auftritt mit Horst Seehofer. dpa/lby

