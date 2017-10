2017-10-28 11:15:00.0

Kommentar Separatisten besitzen kein Konzept für ein unabhängiges Katalonien

Die Separatisten in Katalonien halten an der Unabhängigkeit fest - werden sich damit aber kaum durchsetzen können. Auch die Mehrheit in der Bevölkerung ist fraglich. Von Winfried Züfle

Wollte Regionalpräsident Carles Puigdemont nur noch rasch eine Aktion für die Geschichtsbücher starten? Foto: Emilio Morenatti, dpa (Archiv)