2017-12-28 11:15:00.0

Interaktive Karte Sicherheit an Silvester: Wie bereiten sich Köln, Augsburg und Co. vor?

Messerattacken, Raketenbeschuss und Übergriffe: Viele deutsche Städte machten an Silvester bereits schlechte Erfahrungen. Die sollen sich heuer nicht wiederholen.

Vor zwei Jahren erschütterten die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht die Öffentlichkeit. Auch in anderen Städten wie Augsburg kam es zu Zwischenfällen. Dort gab es zwei Messerattacken, zahlreiche Menschen wurden mit Raketen beschossen und verletzt. Unter anderem traf es einen Feuerwehrmann.

Ein Feuerwehrsprecher zeigte sich hinterher entsetzt über das Ausmaß der Aggression. Ausschreitungen in diesem Ausmaß sollen sich in der kommenden Silvesternacht nicht wiederholen - und auch in anderen Städten legen sich die Behörden Strategien für die Silvesternacht zurecht.

In unserer Karte finden Sie eine Auswahl über die Maßnahmen an verschiedenen Orten. Mit einem Klick auf die jeweilige Stadt erfahren Sie mehr darüber.

AZ/dpa