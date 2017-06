2017-06-12 07:34:00.0

Großbritannien Sind die Tage von Theresa May als Premierministerin gezählt?

Mitten in den Verhandlungen zur Bildung einer Minderheitsregierung wachsen die Zweifel an der Premierministerin Theresa May. Auch aus den eigenen Reihen gibt es Kritik.

Nach ihrer herben Wahlniederlage nimmt der Druck auf die britische Premierministerin Theresa May massiv zu. Der frühere Tory-Finanzminister George Osborne sagte am Sonntag der BBC, Mays Tage seien gezählt, die einzige Frage sei, „wie lange sie noch im Todestrakt“ sitze. Anders als zunächst verkündet, musste Downing Street zudem richtigstellen, dass die Bildung einer von der nordirischen DUP unterstützten Minderheitsregierung noch nicht in trockenen Tüchern sei.

Nachdem ein Sprecher Mays am Samstagabend bereits eine Vereinbarung zwischen den Tories und der rechten Democratic Unionist Party (DUP) verkündet hatte, ruderte Downing Street am Sonntagmorgen zurück. „Die Premierministerin hat am Abend mit der DUP gesprochen, um über den Abschluss einer Vereinbarung zu diskutieren, wenn das Parlament kommende Woche seine Arbeit wieder aufnimmt“, erklärte ein Sprecher.

ANZEIGE

Die DUP erklärte, die Gespräche seien „bislang positiv“ verlaufen. May will nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im Unterhaus eine Minderheitsregierung bilden, die von der ultrakonservativen DUP unterstützt wird. Damit hätte sie eine hauchdünne Mehrheit. Mit 318 Abgeordneten fehlen den Tories acht Sitze zur absoluten Mehrheit.

Die DUP mit ihren zehn Abgeordneten soll die künftige Regierung stützen – welche Zugeständnisse die Tories machen wollten, wurde zunächst nicht offiziell mitgeteilt. Verteidigungsminister Michael Fallon sagte der BBC, es werde sich nicht um eine formale Koalition handeln. Die DUP werde die Regierung lediglich „bei den großen Sachen“ unterstützen, etwa beim Haushalt, Verteidigungsfragen und dem Brexit.

Eine Zusammenarbeit mit der homophoben DUP ist auch unter Tories umstritten. Gegründet wurde die nordirische Partei, die auch gegen Abtreibungen mobil macht, 1971 vom umstrittenen Protestantenführer Ian Paisley. Heute wird sie von der 46-jährigen Juristin Arlene Foster geführt. Eine Koalition mit der DUP würde auch die Neutralität Londons im Nordirland-Konflikt infrage stellen.

Vertraute von Theresa May traten zurück

Als weiteres Zeichen für Mays Schwächung traten am Samstag ihre Stabschefs Nick Timothy und Fiona Hill zurück. Medienberichten zufolge hatten führende Mitglieder der Tories Mays Verbleib im Amt vom Rücktritt ihrer Stabschefs abhängig gemacht. Timothy und Hill wurden Medienberichten zufolge zudem für eine „toxische“ Atmosphäre in der Regierungsmannschaft verantwortlich gemacht. In den britischen Medien steht die Premierministerin massiv in der Kritik. „Sie ist erledigt“, titelte The Sun. „May blickt in den Abgrund“ lautete die Schlagzeile der Times.

Das neu gewählte Unterhaus soll am Dienstag zusammentreten. Am 19. Juni sollen die Brexit-Verhandlungen beginnen. Unklar ist, ob der Termin eingehalten wird. Mays Büro erklärte am Samstagabend, die Premierministerin habe in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bestätigt, dass Großbritannien die Gespräche über den EU-Austritt „wie geplant in den nächsten Wochen“ beginnen wolle. Die Mail on Sunday berichtete unterdessen, Außenminister Boris Johnson plane, Mays Ablösung zu beantragen. Johnson dementierte die Berichte. Labour-Chef Jeremy Corbyn, der bei der Wahl starke Zugewinne erreichte, sagte dem Sunday Mirror, es sei noch immer möglich, dass er Premierminister werde. Alice Ritchie, afp