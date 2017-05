2017-05-25 10:16:47.0

Evangelischer Kirchentag So gläubig sind Barack Obama und Angela Merkel

Wie hast du's mit der Religion? Ex-US-Präsident Barack Obama musste sich einige Male der Gretchenfrage stellen. Bei Pfarrerstochter Angela Merkel scheint indes alles klar.

Mit dem Auftritt von Ex-US-Präsident Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel feiert der Evangelische Kirchentag in Berlin am ersten Programmtag bereits einen Höhepunkt. Vor dem Brandenburger Tor sprechen die Politiker am Donnerstagvormittag (11 Uhr) zum Thema "Engagiert Demokratie gestalten". Zu der Debatte werden bis zu 80.000 Zuschauer erwartet, sie wird live im Fernsehen übertragen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

Bereits am Mittwochabend hatte Merkel betont, Religion gehöre für sie in den öffentlichen Raum. Die Kirchen sollten sich ruhig immer wieder in öffentliche Debatten einmischen. "Man kann dann darüber streiten - und das machen wir auch", sagte sie vor dem Evangelischen Arbeitskreis von CDU/CSU. Ein Überblick, wie es Merkel und Obama mit dem Glauben halten.

Barack Obama: Nicht zuletzt wegen seines zweiten Vornamens Hussein behaupteten Verschwörungstheoretiker bewusst falsch, er sei Muslim - auch sein Nachfolger Donald Trump. Zwar wuchs Obama nicht in einem religiösen Haushalt auf, als Erwachsener kam er aber zum Christentum.

Does Madonna know something we all don't about Barack? At a concert she said "we have a black Muslim in the White House." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. September 2012

Während seiner rund 20 Jahre in Chicago besuchte er eine Kirche der evangelischen Gemeinde United Church of Christ, blieb allerdings im Rennen ums Weiße Haus 2008 und danach wegen kontroverser Äußerungen des Pfarrers fern. Obama beschreibt sich als "strenggläubigen Christen", der regelmäßig in der Bibel lese. Als Präsident zeigte er immer wieder seinen Glauben - etwa in Äußerungen nach Amokläufen. In Erinnerung blieb seine Rede nach dem Massaker an schwarzen Gläubigen in einer Kirche in Charleston. Darin stimmte er mit "Amazing Grace" eines der bekanntesten Kirchenlieder an.

Angela Merkel: Die Kanzlerin und Vorsitzende der Christdemokraten wuchs in einer religiösen Familie auf. Ihr Vater Horst Kasner war evangelischer Pfarrer in der DDR. Mit 13 Jahren wurde sie in Templin konfirmiert. Die Entscheidung für die eine oder andere Religion sieht sie als Privatsache. Einmal sagte sie: "Die Perspektive, dass es Gott gibt, vermittelt mir ein hohes Maß an Demut."

Sie finde es "sehr befreiend, dass man als Christ Fehler machen darf", sagte sie einmal. Ein anderes Mal räumte sie aber auch ein, es sei in der Politik oft schwierig, christliche Ideale durchzusetzen - etwa bei der Flüchtlingspolitik oder Auslandseinsätzen von Soldaten. Die zum zweiten Mal verheiratete Protestantin sieht ihre katholisch geprägte CDU als "eine ökumenische Partei" an. Konservative Kritiker betrachten Merkels Familienpolitik mitunter skeptisch. dpa/AZ