2017-02-09 13:55:50.0

Bundesversammlung So wird heute der Bundespräsident gewählt

Die Bundesversammlung wählt bei der Bundespräsidentenwahl 2017 den Nachfolger von Joachim Gauck. Wie läuft das ab? Von Martin Ferber

Das Grundgesetz regelt die Sache kurz und bündig. „Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt“, heißt es in Artikel 54, Absatz 1 der Verfassung. Wählbar ist jeder Deutsche ab 40 Jahren, die Amtszeit dauert fünf Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Absatz 3 bestimmt, dass die Bundesversammlung zur Hälfte aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages besteht – derzeit 630 – und zur anderen Hälfte aus ebenso vielen Vertretern der 16 Bundesländer entsprechend der Zusammensetzung der Landtage, macht zusammen 1260 Wahlfrauen und -männer.

Nachdem die beiden letzten Bundespräsidenten Horst Köhler und Christian Wulff (beide CDU) vorzeitig aus ihren Ämtern ausgeschieden sind, läuft in diesem Jahr wieder alles völlig regulär ab. Am 18. März endet die fünfjährige Amtszeit von Joachim Gauck. Da nach den Vorgaben des Grundgesetzes „spätestens dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit“ ein Nachfolger gewählt werden muss, hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) für diesen Sonntag, 12. Februar, die Bundesversammlung in das Berliner Reichstagsgebäude einberufen.

ANZEIGE

Bundesversammlung: Bekommt Steinmeier mehr als tausend Stimmen?

Zur Wahl stehen fünf Kandidaten: CDU, CSU und SPD haben den bisherigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nominiert. Die Linke schickt den parteilosen Armutsforscher und ausgewiesenen Hartz-IV-Kritiker Christoph Butterwegge, bis Juli vergangenen Jahres Professor für Politikwissenschaften an der Universität Köln, ins Rennen, die Freien Wähler nominierten den Kemptener Juristen Alexander Hold, der als „Fernsehrichter“ einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Für die AfD tritt der frühere Frankfurter Stadtkämmerer Albrecht Glaser an. Und die Piraten nominierten am Donnerstag Engelbert Sonneborn, den Vater von Martin Sonneborn, Ex-Chefredakteur des Satiremagazins Titanic sowie Europaabgeordneter der von ihm gegründeten „Partei“.

„Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält“, heißt es in Artikel 54, Absatz 6 des Grundgesetzes. Das wären in diesem Jahr 631. Alles spricht dafür, dass am Sonntag Frank-Walter Steinmeier bereits im ersten Wahlgang gewählt wird. CDU und CSU (539 Stimmen) und SPD (384) kommen zusammen auf 923 Stimmen – das sind 292 mehr als zur absoluten Mehrheit erforderlich. Zudem kann Steinmeier auch auf zahlreiche Stimmen aus den Reihen der Grünen (147 Wahlleute) sowie der FDP (36) hoffen.

Diese Prominenten wählen den neuen Bundespräsidenten Nicht nur die 630 Bundestagsabgeordneten sowie Parlamentarier aus den Landtagen wählen den Bundespräsidenten, sondern auch Promis aus Wirtschaft, Sport, Kultur und Show-Business. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Somit könnte er bereits auf Anhieb mehr als 1000 Stimmen hinter sich vereinen. Die Linkspartei entsendet 95 Wahlfrauen und -männer in die Bundesversammlung, die AfD folgt mit 35 Vertretern, hinzu kommen noch elf Piraten sowie elf Freie Wähler aus Bayern und Brandenburg. Eine Stimme hat der Südschleswigsche Wählerverband, die Vertretung der dänischen Minderheit im Kieler Landtag. Und auch die Mitte Januar aus der CDU ausgetretene parteilose Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach gehört der Bundesversammlung an.

Die Wahl selber läuft völlig unspektakulär ab. Bundestagspräsident Norbert Lammert, der in dieser Funktion auch die Bundesversammlung leitet, wird ein kurzes Grußwort sprechen, danach verlesen die Schriftführer die Namen der 1260 Wahlfrauen und -männer in alphabetischer Reihenfolge, die nach ihrem Aufruf ihre Stimme abgeben. Es folgen die Auszählung und die Bekanntgabe des Ergebnisses. Der neu gewählte Bundespräsident wird die Versammlung mit einer kurzen Dankesrede beenden. Seine Amtszeit beginnt am 19. März.

Alle Neuigkeiten zur Bundespräsidentenwahl lesen Sie hier in unserem News-Blog.