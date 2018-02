2018-02-07 10:27:50.0

Mitgliederentscheid Stoppen die SPD-Mitglieder die GroKo?

Die GroKo-Parteien sind sich einig - nun haben die SPD-Mitglieder das letzte Wort. Ist das Votum bindend? Was sagt das Verfassungsgericht? Fragen und Antworten.

Wie viele SPD-Genossen dürfen sich an dem Mitgliederentscheid beteiligen?

An dem SPD-Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag mit der Union können sich 463.723 Genossen beteiligten. Das teilte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit. An dem Votum darf teilnehmen, wer bis Dienstagabend (6. Februar), 18 Uhr, in die Mitgliederdatenbank aufgenommen wurde.

Die GroKo-Gegner riefen nach dem SPD-Parteitag zu Eintritten auf, um die Koalition zu verhindern. Wie viele sind neu eingetreten?

Laut Lars Klingbeil sind seit Jahresbeginn 24.339 Neumitglieder in die Partei eingetreten. Die SPD erlebte damit eine Eintrittswelle seit dem Sonderparteitag am 21. Januar, der mit knapper Mehrheit die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union billigte. Seitdem traten mehrere tausend Menschen in die Partei ein. In Bayern zählten die Genossen seit Jahresbeginn 3390 neue Mitglieder.

Gibt es Prognosen, wie der Mitgliederentscheid ausgeht?

Nein - zumindest keine seriösen. Schon beim Sonderparteitag am 21. Januar gab es nur eine knappe Mehrheit für die GroKo. Ob es bei der Mitgliederbefragung so knapp wie beim Parteitag wird oder sich die Basis gar gegen eine GroKo entscheidet, ist nicht abzusehen - zumal auch völlig unklar ist, wie sich die zahlreichen Neueintritte auswirken.

Ist das Votum bindend für die SPD?

Ja, das Votum der Mitglieder ist verbindlich. Der Vorstand kann sich nicht darüber hinwegsetzen. Sagen die SPD-Mitglieder nein, bleiben als Alternativen wohl nur noch Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung.

Gibt es schon einen Termin für den Mitgliederentscheid der SPD?

Nein. Aber kurz nach Ende der Koalitionsverhandlungen will die Partei den Termin bekannt geben. Die SPD will den Koalitionsvertrag an die Mitglieder verschicken, die dann abstimmen können.

Kann es sein, dass das Bundesverfassungsgericht den Mitgliederbefragung noch stoppt?

Eher unwahrscheinlich. Das Bundesverfassungsgericht prüft nach Beschwerden gegen das Vorgehen die Zulässigkeit der geplanten Abstimmung. Als die SPD vor vier Jahren über die vorherige Koalition ihre Mitglieder befragte, ließen die Verfassungsrichter das Votum allerdings zu. Und auch diesmal glauben die meisten Experten, dass die Beschwerdeführer nicht durchkommen. So hält Staatsrechtler Thorsten Ingo Schmidt von der Universität Potsdam die Beschwerden für unbegründet: "Ich gehe davon aus, dass das Verfassungsgericht wie im Jahre 2013 entscheiden wird", sagte er. Die SPD sei als Partei schließlich kein Staatsorgan - das sei für eine solche Beschwerde aber Voraussetzung. Schmidt schätzte das Unterfangen daher von vornherein als aussichtslos ein. (afp/dpa/nos)

