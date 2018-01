2018-01-27 08:19:00.0

Mays Basis bröckelt Streit über Brexit-Übergangsphase in London

Die britische Regierung steht womöglich erneut vor einer Zerreißprobe in Sachen Brexit: Medien spekulierten am Freitag bereits, die Brexit-Hardliner in der Regierungsfraktion könnten Premierministerin Theresa May bald die Gefolgschaft aufkündigen.

Die britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer eigenen Partei einen schweren Stand. Foto: Stefan Rousseau (dpa)