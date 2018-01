2018-01-25 19:18:00.0

Naturschutz Studie: Jugendliche sind zu bequem zum Umweltschutz

Die Umwelt ist der Jugend wichtig. Das zeigt eine neue Studie. Ihr Leben der Natur zu Liebe zu ändern wollen aber nur wenige. Wie sich das ändern könnte. Von Philipp Kinne

In der Theorie ist das mit dem Umweltschutz ja eine prima Sache. Da sind sich alle einig. Plastikmüll? Eine Sauerei. Abgeholzte Regenwälder? Schrecklich. Schmelzende Pole? Eine Katastrophe. Wenn es aber darum geht, konkret etwas dagegen zu tun, sind die guten Vorsätze oft schnell wieder verflogen. Besonders bei Jugendlichen ist die Lücke zwischen Problembewusstsein und praktischem Handeln groß. Das zeigt eine neue Studie des Umweltministeriums.

Studie zum Umweltbewusstsein: Lücke zwischen Theorie und Praxis

Das zentrale Ergebnis: 80 Prozent der Jugendlichen sind besorgt, dass ihre Kinder und Enkel einmal in einer weniger intakten Umwelt aufwachsen müssen. Für einen großer Teil (44 Prozent) gehört eine natürliche Umwelt unbedingt zu einem guten Leben. Und 73 Prozent der Befragten denken, dass man seinen Lebensstandard eher einschränken müsse, um die Umwelt zu schützen.

Doch die besten Vorsätze nutzen ohne Taten ja bekanntlich wenig. Obwohl 71 Prozent der Jugendlichen grundsätzlich dazu bereit sind, mehr Geld für umweltfreundliche Produkte auszugeben, kaufen nur neun Prozent Kleidung mit Ökosiegel. Etwa ein Viertel kauft gezielt fair hergestellte und gehandelte Produkte. Lediglich 46 Prozent der Jugendlichen könnten sich vorstellen der Umwelt zu Liebe weniger mit dem Flugzeug zu reisen. Und 18 Prozent könnten nicht einmal auf Plastiktüten verzichten.

Wie Jugendliche umweltfreundlicher handeln könnten

Was also tun, um die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen? 87 Prozent wünschen sich günstigere Preise für umweltfreundliche Produkte. 79 Prozent würde es helfen, wenn andere auch mehr auf die Umwelt achten. Und 78 Prozent der Jugendlichen hätten gerne umweltfreundliche Produkte ohne Verlust an Komfort. Das klingt etwas bequem. Ist aber zumindest erfrischend ehrlich.