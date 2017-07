2017-07-04 18:24:00.0

Peter Tauber Tauber: "Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, brauchen Sie keine drei Minijobs"

Mit einem arroganten Tweet sorgt CDU-Generalsekretär Peter Tauber für Empörung. Wer etwas Ordentliches gelernt habe, brauche keine drei Minijobs, ätzte er gegen Geringverdiener.

Zum Job eines Generalsekretärs gehört es, Dinge zuzuspitzen. Aufzufallen. Debatten auf den Punkt zu bringen, und gegenüber dem politischen Gegner klare Kante zu zeigen. Peter Tauber, seines Zeichens CDU-Generalsekretär, kennt seinen Job. Doch am Montag vergriff sich der Mann fürs Grobe auf Twitter im Ton - und stieß viele Minijobber vor den Kopf.

Nur wenige Stunden zuvor hatte die Union ihr Wahlprogramm vorgestellt. Vollbeschäftigung bis zum Jahr 2025 ist darin eines der Ziele von CDU und CSU. Tauber, 42, diskutierte das Wahlprogramm dann beim Kurznachrichtendienst Twitter, erklärte, Vollbeschäftigung sei viel besser als "Gerechtigkeit", was sich die SPD auf die Fahnen geschrieben hatte.

Als ein Twitternutzer ihn fragte, ob Vollbeschäftigung bedeute, dass er künftig drei Minjobs benötige, konterte Peter Tauber mit einem ziemlich arroganten Satz: "Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, brauchen Sie keine drei Minijobs".

Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs. — Peter Tauber (@petertauber) 3. Juli 2017

Die Aussage löste prompt Diskussionen aus. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow sprach von "Arroganz der Macht in Reinkultur". Die Grünen-Politikerin Steffi Lemke forderte bei Twitter eine Reaktion von Angela Merkel: "Der Mann ist Generalsekretär der CDU. Sieht seine Parteivorsitzende - Frau Merkel - das auch so?"

Update: Peter Tauber entschuldigt sich für Tweet über Minijobber

Tauber selbst versuchte am Dienstagmorgen, seine Aussage etwas zu verdeutlichen. "Fakt ist doch: Nur mit einer guten Ausbildung verdient man genug damit man nicht drei Mini-Jobs braucht, um über die Runden zu kommen!", schrieb er - um sich dann wenig später zu entschuldigen. "Wer drei Minijobs braucht, um über die Runden zu kommen, der hat es nicht leicht. Und ich wollte niemandem zu nahe treten, der in so einer Situation ist. Es tut mir leid, dass ich mein eigentliches Argument - wie wichtig eine gute Ausbildung und die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, damit man eben nicht auf drei Minijobs angewiesen ist - so blöd formuliert und damit manche verletzt habe."

Fakt ist doch: Nur mit einer guten Ausbildung verdient man genug damit man nicht drei Mini-Jobs braucht, um über die Runden zu kommen! — Peter Tauber (@petertauber) 4. Juli 2017

In Deutschland gingen im Jahr 2015 rund 2,5 Millionen Menschen einem Minijob nach. AZ