2017-12-31 13:03:01.0

Fünftes Wochenende in Folge Tausende demonstrieren gegen Netanjahu und Korruption

Am fünften Wochenende in Folge haben am Samstagabend in Tel Aviv Tausende Israelis gegen Korruption und den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu demonstriert.

Netanjahu wird vorgeworfen, illegal Geschenke reicher Geschäftsleute angenommen zu haben. Foto: Gali Tibbon (dpa)