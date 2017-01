2017-01-09 17:42:33.0

Anschlag in Berlin Terroranschlag: Merkel kündigt schnelle Konsequenzen an

Nach dem Anschlag in Berlin will Bundeskanzlerin Angela Merkel schnell Anti-Terror-Maßnahmen ergreifen. Die Freiheit in Deutschland will sie dafür aber nicht opfern.

Bei der Jahrestagung des Beamtenbundes in Köln kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel schnelle Konsequenzen nach dem Terroranschlag in Berlin an. Foto: Oliver Berg, dpa