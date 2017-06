2017-06-05 08:25:00.0

London Terrormiliz IS reklamiert Anschlag für sich - Weitere Festnahmen

Die Terrormiliz IS hat den Anschlag von London mit mindestens sieben Toten für sich. In der Nacht auf Montag gab es zudem weitere Festnahmen. In Berlin wurde der Opfer gedacht.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in London für sich reklamiert. Die in der Nacht zum Montag verbreitete Erklärung des IS-Sprachrohrs Amak konnte zunächst nicht auf Echtheit überprüft werden. Sie wurde aber über für den IS übliche Kanäle und in der üblichen Form verbreitet.

Die britische Polizei vermeldete derweil weitere Festnahmen. Bei Durchsuchungen im Osten der britischen Hauptstadt seien mehrere Verdächtige in Gewahrsam genommen worden, teilte Scotland Yard am Montagmorgen mit. Die Razzien fanden demnach in den Vierteln Newham und Barkin statt.

Bereits am Sonntag waren Einsatzkräfte zu Razzien im multi-ethnischen Viertel Barking ausgerückt. Dabei wurden sieben Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 19 und 60 Jahren festgenommen. Einer der Festgenommenen, ein 55-jähriger Mann, wurde später wieder freigelassen.

Attentäter von London von der Polizei erschossen

Drei Männer hatten am Samstagabend im Zentrum Londons Menschen mit einem Lieferwagen und langen Messern attackiert und dabei sieben Menschen getötet und rund 50 weitere teil schwer verletzt. Die mutmaßlichen Terroristen wurden von Polizisten erschossen - vom Notruf bis zu ihrer Tötung vergingen acht Minuten. Unter den Verletzten waren nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auch zwei Deutsche.

Es war das dritte Attentat binnen drei Monaten in dem Land, alle drei hat der IS für sich in Anspruch genommen. Der zweite Anschlag liegt gerade einmal zwei Wochen zurück: In Manchester hatte am 22. Mai ein Selbstmordattentäter nach einem Auftritt der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei einem Benefizkonzert in der nordenglischen Stadt gedachte Grande am Sonntagabend gemeinsam mit Kollegen wie Miley Cyrus und Justin Bieber sowie 50 000 Zuschauern der Opfer dieses Anschlags.

Großalarm in London: Das Nachtleben südlich der Themse kommt am späten Samstagabend jäh zum Stillstand. Wieder einmal wurde die Stadt Ziel eines Terrorangriffs.

In London soll am Montag bei einer Mahnwache der Opfer gedacht werden. Wir werden diese Feiglinge nie gewinnen lassen, und wir werden uns nie vom Terrorismus einschüchtern lassen", sagte Bürgermeister Sadiq Khan mit Blick auf die Attentäter.

Die Ermittlungen im Umfeld der drei Angreifer gehen weiter. Ihre Identitäten sollen veröffentlicht werden, sobald dies ermittlungstaktisch möglich sei, hieß es. Inwieweit die Festgenommenen im Zusammenhang mit dem Anschlag stehen, ist bislang unklar.

Das IS-Sprachroht Amak berichtete von einer "Abteilung von IS- Kämpfern", die für den Anschlag verantwortlich seien. Die Direktorin der auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group, Rita Katz, sah darin einen Hinweis, dass die Attacke "wahrscheinlich" mit der Führung der Terrormiliz koordiniert war. Ähnliche Anschläge mit Autos waren zuletzt allerdings eher ein Zeichen der Planung durch einen "einsamen Wolf", der vom IS zu seiner Tat inspiriert, aber nicht beauftragt wurde.

U-Bahn-Anschläge und Messerattacken: Attentate in Großbritannien 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Juli 2005 : Bei einer Anschlagsserie in U-Bahnen und Bussen in London reißen vier Selbstmordattentäter 52 Menschen mit in den Tod. 700 weitere Menschen werden verletzt. Zum schwersten Anschlag in der Geschichte Großbritanniens bekennt sich das Terrornetzwerk Al-Kaida.



März 2009 : Bei einem Anschlag auf eine Kaserne in Nordirland werden zwei britische Soldaten getötet. Zu dem Angriff bekennt sich eine Splittergruppe der Untergrundorganisation Irisch-Republikanische Armee (IRA). Zwei Tage später erschießen Mitglieder einer anderen IRA-Splittergruppe einen Polizisten in Nordirland.



Mai 2013 : Zwei Islamisten töten auf offener Straße einen Soldaten. Die beiden zum Islam konvertierten Briten fahren den jungen Mann mit einem Auto an, bevor sie mit Messern und einem Fleischerbeil auf ihn einhacken.



Dezember 2015 : Ein psychisch kranker Angreifer sticht in einer U-Bahnstation mit einem Messer auf Fahrgäste ein und verletzt einen Mann schwer. Die Polizei stuft die Tat als Terrorakt ein, laut Gericht war der Attentäter von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert.



Juni 2016 : Die Labour-Abgeordnete Jo Cox wird eine Woche vor dem Brexit-Referendum im nordenglischen Birstall mit Schüssen und Messerstichen getötet. Der Täter, ein 53-jähriger Rechtsextremist, wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.



März 2017 : Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter rast auf der Westminster Bridge im Zentrum Londons mit seinem Auto in eine Gruppe von Passanten und tötet vier Menschen. Vor dem Parlament ersticht er einen Polizisten, bevor er selbst erschossen wird. Die IS-Miliz reklamiert die Tat für sich.



Mai 2017: Ein Selbstmordattentäter sprengt sich am Ende eines Konzertes von US-Popstar Ariana Grande in Manchester in die Luft und reißt 22 Menschen mit in den Tod. 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder. AFP

Über IS-Propagandakanäle wurde zudem ein Bild verbreitet, das den Anschlag verherrlicht. Darauf ist ein Mensch mit einem blutigen Messer in der Hand zu sehen und im Hintergrund - fälschlicherweise - die Tower Bridge statt der London Bridge sowie ein weißer Transporter. In Arabisch, Französisch und Englisch steht daneben der Satz "Rache. Kein Kompromiss... bei der Sicherheit der Muslime".

May kündigt nach Anschlag von London harten Kurs an

Die britische Premierministerin Theresa May kündigte nach dem Londoner Anschlag eine härtere Gangart im Anti-Terror-Kampf an. "Jetzt reicht's", sagte die Regierungschefin. Wenige Tage vor der Parlamentswahl am Donnerstag stellte sie zugleich einen Vier-Punkte-Plan vor, der sich auch gegen den radikalen Islamismus richtet. "Wir müssen viel stärker daran arbeiten, ihn zu erkennen und ihn aus dem öffentlichen Dienst und der Gesellschaft auszurotten." Mit dem Begriff "öffentlicher Dienst" spricht May vermutlich das Schulwesen an. Es gebe "viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land", sagte sie.

May drang zugleich auf eine bessere Überwachung und Regulierung des Internets und von Messengerdiensten an. Extremisten dürften dort keine Rückzugsorte mehr finden. Sie betonte, dafür brauche es internationale Vereinbarungen.

US-Präsident Donald Trump sagte Großbritannien nach den Terroranschlägen in London erneut "unerschütterliche Unterstützung" zu. Zugleich betonte er seine Entschlossenheit, die USA mit allen nötigen Mitteln vor terroristischen Attacken zu schützen.

Am Sonntagabend fand das Benefizkonzert zugunsten der Terroropfer von Manchester statt. Die US-Sängerin Ariana Grande hatte die Veranstaltung initiiert, nachdem am 22. Mai bei einem ihrer Konzerte ein Selbstmordattentäter 22 Menschen getötet hatte. Neben Grande traten unter anderem Miley Cyrus, Katy Perry, Robbie Williams, Coldplay und Take That auf.

In Berlin wurde am Sonntagabend das Brandenburger Tor in den britischen Nationalfarben angestrahlt. Berlin wolle damit seine Solidarität mit den Opfern des Terroranschlags in der Partnerstadt London zum Ausdruck bringen, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder der dpa. Bereits im März leuchtete das Brandenburger Tor in den Farben des "Union Jacks". Grund war ein islamistischer Terroranschlag im Londoner Regierungsviertel. dpa, afp, AZ