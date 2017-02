2017-02-23 06:53:14.0

USA Trump nimmt Schutz für Transgender zurück

US-Präsident Trump will die Regelungen für mehr Freizügigkeit für Transgender-Menschen von Vorgänger Obama nicht übernehmen. Sie würden traditionelle Werte verletzen.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die von Vorgänger Barack Obama geschaffene Freizügigkeit für Transgender-Menschen rückgängig gemacht. Mitarbeiter des Justiz- und des Bildungsministeriums informierten einem Bericht der Washington Post zufolge am Mittwoch den Obersten Gerichtshof, dass öffentliche Schulen und Universitäten angewiesen würden, die alte Regelung zu ignorieren.

Unter Obama gab es mehr Freiheiten für Transgender

Die Regelung Obamas hatte es Transgendern freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräumen sie etwa in Schulen und Universitäten benutzen. So konnten sich beispielsweise Transgender-Frauen auch dann in der Damen-Umkleide umziehen, wenn ihre operative Geschlechtsumwandlung noch nicht vollzogen war.

Kritiker hatten bemängelt, dies würde Männer unter einem Vorwand ermöglichen, in Damen-Toiletten einzudringen. Außerdem würden traditionelle Werte verletzt. dpa